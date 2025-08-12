Die Familie Klingels war schon zu Bett gegangen, als das Hochwasser kam. Nach einem Wolkenbruch mit stundenlangem Dauerregen stieg der Hahnenbach am 4. August 1875 so hoch an, dass die Eltern und ihre elf Kinder sich erst in letzter Minute retten konnten. Zu verdanken hatten sie das ihrem angeketteten Wachhund, einem Spitz, der so laut und so erbärmlich bellte, dass der Müller Joh. Matthias Klingels durch ihn auf das ungewöhnlich heftige Rauschen des Baches aufmerksam wurde und beim Blick aus dem offenen Fenster die herannahende Katastrophe erkannte. Ihr Heim, die unterhalb der Schmidtburg gelegene Mühle, wurde kurz darauf von den Wassermassen weggerissen. Talabwärts wütete die Flut noch schlimmer: In Hahnenbach und Kirn starben in jener Nacht 31 Menschen.

150 Jahre später legten die Urenkel der damals knapp 18-jährigen Tochter Margaretha, Rita Südkamp-Theis und Winfried Wagner, an der rund einen Kilometer vom Hotel-Restaurant Forellenhof entfernten Stelle, an der die Mühle stand, Blumen nieder. Dort gab der Urenkel wieder, was ihm sein Vater erzählt hatte. Danach flüchtete die Familie mit ihrem jüngsten Mitglied, dem zweijährigen Wilhelm, durch ein kleines Fenster in der oberen Kammer in den Schieferhang unter der Schmidtburg. Einzig der Spitz konnte nicht gerettet werden: Er ertrank in den Fluten. Margaretha trauerte ihr Leben lang um den Hund, mit dem sie immer gern spielte und der das Haus mäuse- und rattenfrei hielt.

„Schauerliche Wand aus Wolken“

Die Regenfront erreichte die Region nachmittags gegen 15 Uhr, berichtet J. B. Klören in den 1925 erschienenen Beiträgen zur Geschichte der Stadt Kirn und ihrer Umgebung. Ab 17 Uhr folge ein Regenguss auf den anderen. Zwischen 17 und 19 Uhr war der Himmel so dunkel, dass eine vollständige Finsternis herrschte. „Eine dunkle schauerliche Wand aus Wolken“ lag über den Dörfern Oberkostenz, Schwarzen, Bärenbach und Lautzenhausen in Richtung Raversbeuren und Lötzbeuren, „die ihre Wasser teils nach dem Hahnenbach- und Nahetale, teils nach der Mosel entsandte“. Die Bäche, insbesondere der Kyrbach und der Hahnenbach, konnten die Wassermassen nicht mehr fassen und überfluteten die beiden Täler. Es sei wie eine „große Sintflut“ gewesen, berichtet Lehrer Seibel in der Schulchronik von Oberkirn über „das entsetzliche Geschehen, dem die Menschen im hiesigen Raum hilflos ausgesetzt waren“. Der Kyrbach riss Brücken in Schwerbach, Oberkirn und Hausen mit sich fort und beschädigte mehrere Gebäude.

Größer noch waren die Schäden auf den Feldern. Die gesamte Heuernte wurde vernichtet. „Manche Wiesen und Äcker wurden mit Sand und Geröll überschwemmt und waren für lange Zeit wertlos geworden“, schreibt der Lehrer. In Hausen verschaffte sich ein Reiter aus Kappel mit einem Blashorn gegen die tosenden Fluten Gehör, um die Menschen zu waren. Die Einwohner dort konnte so sich selbst, ihr Vieh und die Arbeit eines Winters, ihr gewebtes Leinen, das zu jener Zeit auf den Bachwiesen zum Bleichen auslag, vor den Flutern retten.

Kirner Häuser mit Schutt und Schlamm gefüllt

Während es im Hunsrück ebenso wie an der Mosel nur große Sachschäden gab, forderte das Hochwasser im unteren Hahnenbachtal Menschenleben. „In Hahnenbach ist ein Haus eingestürzt und die darin wohnende Familie zu Grunde gegangen“, berichtete der Birkenfelder Stadt- und Landbote in seiner Ausgabe vom 7. August 1875. „Die Verheerungen in Kirn sind ganz schrecklich“, heißt es darin. „Es sind vielleicht 30 Häuser und 20 andere Gebäude zerstört worden, von dem massiv erbauten Stadthaus steht nur noch die vordere Fronte. In einem der eingestürzten Häuser wohnten 20 Personen, die alle bis auf einen Mann umgekommen sind.“ An anderer Stelle wird auf einen Bericht aus Kirn verwiesen: „Herzzerreißendes Hülfegeschrei und Todesgewimmer der von dem nassen Elemente in den Betten überraschten Einwohner, untermischt mit dem Brüllen des ertrinkenden Viehes, erfüllten die finstere Nacht. Dazwischen das Donnern des anprallenden Wassers, welches im rasenden Laufe Brücken, Häuser, Balken, ja viele Zentner schwere Steine mit sich riß.“

Von der neunköpfigen Familie eines Anstreichers überlebte nur er selbst. Er hatte sich mit Frau und Kindern auf den Speicher geflüchtet, als das Haus einstürzte und alle unter den Trümmern begraben wurden. Einzig der Mann wurde von der Strömung fortgerissen. Es gelang ihm schließlich, sich am Fenstergesims eines anderen Hauses im zweiten Stock festzuhalten, das Fenster einzudrücken und so in das Haus zu gelangen. Fast alle Häuser in Kirn waren in den unteren Stockwerken mit Schutt und Schlamm gefüllt. Das führte in Kombination mit großer Hitze und verdorbenem Trinkwasser dazu, das kurz darauf bereits 150 Menschen an Nervenfieber, Ruhr und ähnlichen Krankheiten litten.

Vieles erinnert an die Ahrflut von 2021

Vieles erinnert an die Nachrichten von der Ahrflut im Juli 2021. Auch die achtköpfige Gruppe, die an der ehemaligen Mühle im Hahnenbachtal des Ereignisses vor 150 Jahren gedachte, fühlte sich daran erinnert. Alle waren erstaunt darüber, dass das Wasser je nach Enge des Tals damals 3,05 bis 4,57 Meter über normal stand und fragten sich, wie die einzelnen Mitglieder der Familie Klingels das traumatische Erlebnis bewältigt haben. Sie wohnte danach in Bundenbach.

Margaretha Klingels, die fünf Kinder gebar, starb 1937 im Alter von 80 Jahren. Beeindruckt waren ihre beiden Urenkel und deren Begleiter, dass kurz nach der Hochwasserkatastrophe eine Hilfsaktion für die Opfer begann, berichtet Wouter Südkamp, der Ehemann von Rita Südkamp-Theis. Lebensmittel trafen schon in den ersten Tagen aus Fischbach, Bergen, Herrstein, Niederhosenbach, Griebelschied und anderen Orten ein, obwohl die meisten Menschen damals selbst arm waren und nicht viel hatten.

Wouter Südkamp, Exkursionsführer im Ruhestand, erzählte unterwegs interessante Details über die Geschichte der Mühlen im Hahnenbachtal, die Entstehung des Schiefers und die ältesten, aus dem 15. Jahrhundert stammenden Erwähnungen der Schiefergruben in dem Tal. Mit von der Partie war auch Leonie Riemann, die ihren Spitz mitgebracht hatte. Was natürlich Erinnerungen an den Hund weckte, der vor 150 Jahren die Familie Klingels vor dem Tod bewahrte.