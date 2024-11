Hoppstädten-Weiersbach Der Kinder- und Jugendhilfe Verein lud ins Kino ein Franz Cronenbrock 19.11.2024, 15:00 Uhr

i Bild 6450: Der Vorstand des Kinder- und Jugendhilfe e.V. übergab symbolisch eine kleine Aufmerksam an den Mitarbeiter des Movietown Roy Kleinecke. Franz Cronenbrock

Seit 25 Jahren setzt der Verein aus Hoppstädten-Weiersbach sich für Kinder und Jugendliche in der Region ein. Statt dies mit einem großen Fest zu begehen, blieb der Verein seinem Motto treu und lud Kinder und Jugendliche zu einem Kinotag ein.

Im wahrsten Sinne „Großes Kino“ veranstaltete der Kinder- und Jugendhilfeverein Hoppstädten-Weiersbach am vergangenen Samstag. Denn zum 25-jährigen Jubiläum hatte der Verein Kinder und Jugendliche zu einem Kinotag in das Kino Movietown in Neubrücke eingeladen.

