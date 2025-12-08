Der Grinch hatte keine Chance¶

Die „Lighting Ceremony“ ist fester Bestandteil der vorweihnachtlichen Traditionen, den die US Army auch in Baumholder mit den Soldaten und deren Angehörigen feierlich begeht. Das Anschalten des Lichtes fand vor dem Rheinländer Club statt.
Schätzungsweise stolze zehn Meter ragt der Christbaum auf dem US-Stützpunkt in Höhe. Das Prachtexemplar vor den Toren des Rheinländer Clubs stand am Freitagabend im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Am Fuße des majestätischen Gewächses nahmen eine Gruppe Grundschüler um Schulleiter Richard Dye, Santa Claus, Major General Michael Lalor, Colonel Jeffery Higgins , Colonel Christopher Richardson, VG-Bürgermeister Bernd Alsfasser und Stadtbürgermeister ...