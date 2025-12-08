Weihnachtsbaum im US-Standort Der Grinch hatte keine Chance¶ Benjamin Werle 08.12.2025, 11:24 Uhr

i Gemeinsam mit Grundschülern der Smith Elementary, Schulleiter Richard Dye (von links), Major General Michael Lalor, Colonel Christopher Richardson, Santa Claus sowie Colonel Jeffery Higgins legten VG-Bürgermeister Bernd Alsfasser und Stadtbürgermeister Günther Jung den Schalter für die Weihnachtsbaumbeleuchtung auf dem US-Stützpunkt an. Werle Benjamin

Die „Lighting Ceremony“ ist fester Bestandteil der vorweihnachtlichen Traditionen, den die US Army auch in Baumholder mit den Soldaten und deren Angehörigen feierlich begeht. Das Anschalten des Lichtes fand vor dem Rheinländer Club statt.

Schätzungsweise stolze zehn Meter ragt der Christbaum auf dem US-Stützpunkt in Höhe. Das Prachtexemplar vor den Toren des Rheinländer Clubs stand am Freitagabend im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Am Fuße des majestätischen Gewächses nahmen eine Gruppe Grundschüler um Schulleiter Richard Dye, Santa Claus, Major General Michael Lalor, Colonel Jeffery Higgins , Colonel Christopher Richardson, VG-Bürgermeister Bernd Alsfasser und Stadtbürgermeister ...







Artikel teilen

Artikel teilen