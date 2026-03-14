Nach Sichtung bei Hoppstädten Der Goldschakal – ein Jäger zwischen Wolf und Fuchs Andrea Brand 14.03.2026, 14:00 Uhr

i Der Goldschakal auf Wanderschaft in Hoppstädten Wim Van Laarhoven

Anpassungskünstler, Allesfresser und unter Naturschutz: Das flinke Tier wird oft mit ähnlichen Bewohnern verwechselt, bildet aber eine ganz eigene Art. Welche Merkmale helfen, den Goldschakal zu erkennen, und wie er in unsere Region kam.

Es ist noch gar nicht so lange her, da hätte man jedem, der von einer Schakal-Sichtung berichtete, vermutlich einen starken Kaffee empfohlen. Doch die Zeiten ändern sich. Spätestens seit dem offiziellen Erstnachweis im Juni 2025 ist es amtlich: Der Goldschakal hat Rheinland-Pfalz erreicht.







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