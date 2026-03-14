Anpassungskünstler, Allesfresser und unter Naturschutz: Das flinke Tier wird oft mit ähnlichen Bewohnern verwechselt, bildet aber eine ganz eigene Art. Welche Merkmale helfen, den Goldschakal zu erkennen, und wie er in unsere Region kam.
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Es ist noch gar nicht so lange her, da hätte man jedem, der von einer Schakal-Sichtung berichtete, vermutlich einen starken Kaffee empfohlen. Doch die Zeiten ändern sich. Spätestens seit dem offiziellen Erstnachweis im Juni 2025 ist es amtlich: Der Goldschakal hat Rheinland-Pfalz erreicht.