Kinder im Stadtwald Baumholder Der Gärtel ist der Gruppenraum der Waldkinder Sascha Saueressig 18.09.2026, 19:00 Uhr

i Im Gärtel wurde es auch richtig laut, wenn die Kinder mit ihren improvisierten Schlägern am Küchengerät musizierten. Der Tag der offenen Tür in der Waldgruppe des evangelischen Kindergartens kam sehr gut an. Reiner Drumm. Rd

Seit dem Frühjahr hat die Waldgruppe des evangelischen Kindergartens ihren Waldwagen. Nun informierten die Kinder und ihre Erzieherinnen, wie sich der Alltag für sie gestaltet. Was sie tun und woran sie Spaß haben. Und dies findet sehr viel Zuspruch.

Mehr als 200 Kinder mit ihren Eltern, Großeltern, aber auch Neugierige fanden am Wochenende den Weg in den Gärtel, um sich einen Einblick zu verschaffen, wie der Alltag der Waldkindergruppe des evangelischen Kindergartens aussieht. Die Kinder sind seit mehr als einem Jahr jeden Tag draußen und erleben viele spannende Dinge.







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