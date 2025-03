Der Flügel wird zum Küchentisch

So viel Klamauk am Stück haben die etwa 360 Gäste im Stadttheater Idar-Oberstein lange nicht gesehen. Den servierte auf hohem musikalischem Niveau ein fünfköpfiges Ensemble der Hamburger Kammerspiele. Dietmar Löffler, kreativer Kopf, Regisseur und hervorragender Pianist, hatte schon vor vielen Jahren die Idee zu dem turbulenten italienischen Liederabend, informiert er im gut gemachten Programmheft, das sogar ein Ravioli-Rezept mitliefert.

Das Ganze spielt in der Küche des italienischen Restaurants „Pasta e Basta“. Die drei Küchen-Musiker hatte Löffler in Zürich kennengelernt. Statt gute Musik für die Gäste zu machen, mussten sie aus Spargründen, Dienste in der Küche tun. Auf der Bühne mutierte der Flügel zum Küchentisch. Dahinter versteckt, zelebrierte Löffler auf einem E-Piano seine seit Jugendtagen heiß geliebte italienische Schlagermusik und begleitete die Kontrolleurin Katja Wahl-Ente (genial: Carolin Fortenbacher), den Koch Vico Torrone (stimmgewaltig: Tim Grobe), den Kellner Fred Buscalige (genauso gut: Andreas Bittl) und die Spülhilfe Mina Mia (toll in Gesang und Tanz: Lennora Esi). Löffler und die anderen versprühten ihre mitreißende Italienliebe und brachten das Publikum nicht nur ständig zum Summen, sondern bei „Zwei kleine Italiener“ zum lauten Mitsingen.

i "Paste e basta" erfüllte den Saal mit dem Lebensgefühl der Sechzigerjahre, endlich Urlaub, am besten in Italien. atelier mainz.. Sabine Greber-Maier

Das Lebensgefühl der Sechzigerjahre, endlich Urlaub, am besten in Italien, und zu Hause der romantische Abend beim Italiener: Das erfüllte den Raum. „Zu denken gab es ja nicht viel, aber ich habe heute Abend wirklich mal nicht an die hässliche Welt da draußen denken müssen“, kommentierte eine Zuschauerin. Beifall brandete oft und reichlich auf, bei „Azzurro“, „Adesso tu“, „Buona Sera, Signorina“, „Lasciatemi cantare“ „Parole“ und all den anderen. Es gab aber auch etliche kritische Stimmen, denen die Darbietung „zu banal, zu oberflächlich“ war. Dabei konnte man, wenn man wollte, durchaus eine ernsthafte Ebene erkennen. Als Mina Mia ihren tollen Soul „Do right woman, Do right man“ sang und tanzte, wurde es sehr still im Saal.

Mit dem Erscheinen der gestrengen Kontrolleurin Wahl-Ente trat das Schreckgespenst Arbeitserlaubnis in die chaotische Küche, in der auch die Hygiene zu wünschen übrig ließ. Natürlich wurde heftig im Slapstick-Stil überzeichnet. Allen gestikulierten wild, stolperten, stürzten. Einfach zu schön Katja im hautengen Rock, die umständlich-akrobatisch versuchte den Barhocker zu erklimmen, ohne sich das Genick zu brechen. Hohes Tempo bestimmten Gesang und Spiel. Alle großen Namen von Caterina Valente über Fred Buscaglione und Mina bis Vico Toriani lebten wieder auf. Ein Blick auf die Rollennamen bietet sich an. Derb ging es zu, und prüde waren sie in ihren Gesten auch nicht. Tim Grobe setzte einen herrlich gemütlichen Schweizer Akzent. Als Überraschungsgast erschien auf der Bühne Anita Reichert, die viele aus dem Krankenhaus oder der Kunstszene kennen. Sie kochte Pasta, die Fred und Vico im Publikum verteilten. Sie und der Abend haben den meisten gut geschmeckt.