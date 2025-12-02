Erweiterungsbau des Klinikums Der Finanzierung steht in Idar-Oberstein nichts im Weg Vera Müller 02.12.2025, 14:30 Uhr

i Wesentliche Voraussetzungen zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit des Klinikums Idar-Oberstein seien nun geschaffen worden, betont die SHG. Hosser

Ist der Durchbruch geschafft? Die Kommunalpolitiker im Kreis Birkenfeld sind seit Monaten mit Bürgschaften für den Ergänzungsneubau des Klinikums in Göttschied und der Änderung des Gesellschaftsvertrags beschäftigt. Doch nun gibt es ein positives Signal zu vermelden.

Nach erfolgreichen Verhandlungen der Gesellschafter der Klinikum Idar-Oberstein GmbH in den vergangenen Monaten sind am Montag wesentliche Voraussetzungen zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit des Klinikums geschaffen worden. Den kommunalen Gesellschaftern sei es aufgrund der notariell getroffenen Vereinbarung nun möglich, Kommunalbürgschaften zur Sicherung von benötigten Bankkrediten zu stellen.







Artikel teilen

Artikel teilen