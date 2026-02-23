Investor erklärt Bereitschaft
Der Ferienpark Hambachtal wird wieder öffnen
So wird der Ferienpark Hambachtal nicht mehr lange aussehen. Die Renovierungsarbeiten am Zentralgebäude laufen bereits.
Axel Munsteiner/Kreisverwaltung Birkenfeld

Die Verträge mit dem neuen Investor sind noch nicht unterschrieben. Ferienhäuser sind allerdings ab Juli 2026 auf der Internetseite von Bellvilla bereits buchbar. Der Investor hat einen langjährigen Vertrag mit dem Ferienhausanbieter geschlossen. 

Der Ferienpark Hambachtal, das ehemals größte touristische Übernachtungsangebot im Kreis Birkenfeld, wird aller Wahrscheinlichkeit nach wieder eröffnen. Das bestätigt der Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Birkenfeld, Matthias König (Freie Wähler), auf Anfrage unserer Zeitung.

