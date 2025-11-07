Streit um 11.11. in Idar Der Fastnachtsauftakt fällt in diesem Jahr aus 07.11.2025, 15:00 Uhr

i Vor einem Jahr wurde der Fastnachtsauftakt noch auf dem Schleiferplatz in Idar gefeiert – in diesem Jahr fällt der 11.11. aus. Hosser

In Fensterreden hebt die Kommunalpolitik stets das Ehrenamt hervor, das man stärken wolle. Auch bei der Belebung der Innenstädte sei die Stadt – etwa bei Veranstaltungen – auf die Mithilfe der Vereine angewiesen. In der Realität sieht das anders aus.

In diesem Jahr wird es keinen Fastnachtsauftakt auf dem Schleiferplatz in Idar geben. Die Bachwagge haben die beliebte Veranstaltung am 11.11. abgesagt. Zuvor hatte die Stadtverwaltung eine „Sondernutzungsgebühr“ in Höhe von 174 Euro vom Verein erhoben, „obwohl wir da ja keinen einzigen Cent verdienen“, wie der Vorsitzende Michael Thiel betont.







