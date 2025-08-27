Spitzbübisch schaut er aus dem Foto des Flyers heraus, genauso blickte er am Montagabend in die Runde der 110 Gäste im Atrium des Heinzenwies-Gymnasiums. Der Kulturverein „Die Schnecke“ hatte den Literaturkritiker Denis Scheck eingeladen. Schulleiter Klaus Huck setzte einen ersten humorigen Akzent, als er erzählte, dass aus Bibliotheken gerne Bücher ohne ISBN-Nummer entsorgt wurden: „Das beträfe dann wohl auch die Bibel?“ Damit spielte er auf Schecks „Bestseller-Bibel“ aus dem Jahr 2024 an. Dort macht der in Buchform das, was er in der ARD-Literatursendung „Druckfrisch“ seit 20 Jahren tut: Er nimmt sich die Autorinnen und Autoren der Spiegel-Bestseller-Listen vor.

Axel Redmer stellte Schecker als „Kritiker mit klarer Meinung“ vor. Wie die Reaktion von Schriftstellern sei, die er in seiner Sendung übers Rollband (der Apparat stehe so in jedem Zwischenhändler-Lager, erklärte Scheck) in die Tonne befördere, wollte Redmer wissen. Seine schelmische Antwort: „Was Autoren am meisten fürchten, ist mein Schweigen“.

Natürlich wartete man an diesem Abend auf ein paar flotte Sprüche. Dass sie dann als Feuerwerk in druckreifem Redefluss, gespickt mit Wortwitz und Bonmots, auf die Gäste hereinprasseln würden, überrumpelte die meisten Zuhörer dennoch. Es war sehr amüsant, Scheck aus seiner Kindheit erzählen zu hören. Wie der schwäbische Bub „verschleppt“ in einem Kaff lebt, in dem „das einzige Vergnügen der Kaugummi-Automat am Scheunentor war“ und er sich als 13-Jähriger mit „Nichts beim Nichten“ zufriedengeben musste.

i Voll besetzt war das Atrium des Heinzenwies-Gymnasiums. HOSSER

Scheck zeigte sich erstaunt darüber, dass seine Essays so autobiografisch geraten seien. Ausgerechnet das sehr gespannte Verhältnis zu seinem Stiefvater greift er im Kapitel „Warum Bücher?“ auf und erklärt, dass die Literatur seine einzige Zuflucht gewesen sei. Köstlich geriet auch die Beschreibung seiner exzentrischen Art, sich zu kleiden, nämlich mit Vampir-Mantel und Gehstock („Den habe ich immer noch!“). So präsentierte er sich als Frischling einem renommierten Club von Übersetzenden in Bad Cannstatt.

Ans Übersetzen geriet er durch einen Auftrag des Magazins „Playboy“, mit dem er in aller Naivität Kontakt aufgenommen hatte. Mehrfach sprach er über die Kunst des Übersetzens. Er betonte, dass man dank der Übersetzer den ganzen Schatz der Weltliteratur auf Deutsch lesen könne. Eines seiner zehn Gebote des Lesens lautet „Seien Sie sich dessen bewusst, wenn Sie eine Übersetzung lesen, und achten Sie auf den Namen des Übersetzers“. Er sang ein Loblied auf Erika Fuchs, die Carl Barks „Donald Duck“ übersetzt hat – im Übrigen für ihn eines der Werke, die er unter die besten Hundert der Weltliteratur einreiht. Er begeisterte sich für ihren Geniestreich, Ducks snobistisches englisches „No“ ins Deutsche als „Mitnichten“ zu übertragen. Auf die Frage aus dem Publikum, wie man es schaffe, den Literatur-Nobelpreis zu bekommen, erwiderte der Literaturpapst: „Da gibt es keine Gerechtigkeit.“