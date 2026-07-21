Der Chefkoch legt mit weiteren Paella-Pfannen nach
Der Place de Warcq und die angrenzenden Gebäude waren erneut in „Gelb“ und „Rot“ getaucht – und Hunderte kamen, um mitzufeiern. Die dritte Spanische Nacht von Visit Baumholder kam erneut sehr gut an.
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Die dritte Auflage der Spanischen Nacht auf dem Place de Warcq hat die Erwartungen wieder einmal mehr als erfüllt, berichtet Michael Schug für die Veranstalter von Visit Baumholder. „Bereits kurz nach der Eröffnung am Samstagabend waren sämtliche der rund 200 Sitzplätze belegt“, erläutert Schug weiter.