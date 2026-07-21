Spanische Nacht in Baumholder
Der Chefkoch legt mit weiteren Paella-Pfannen nach 
Die knapp 200 Sitzplätze auf dem Place de Warcq waren schon früh am Abend besetzt. Mehrere Hundert Besucher tummelten sich am Ab
Die knapp 200 Sitzplätze auf dem Place de Warcq waren schon früh am Abend besetzt. Mehrere Hundert Besucher tummelten sich am Abend auch auf der angrenzenden Hauptstraße, um die Stimmung zu genießen.
Michael Schug

Der Place de Warcq und die angrenzenden Gebäude waren erneut in „Gelb“ und „Rot“ getaucht – und Hunderte kamen, um mitzufeiern. Die dritte Spanische Nacht von Visit Baumholder kam erneut sehr gut an.

Lesezeit 2 Minuten
Die dritte Auflage der Spanischen Nacht auf dem Place de Warcq hat die Erwartungen wieder einmal mehr als erfüllt, berichtet Michael Schug für die Veranstalter von Visit Baumholder. „Bereits kurz nach der Eröffnung am Samstagabend waren sämtliche der rund 200 Sitzplätze belegt“, erläutert Schug weiter.
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