Wahl in Idar-Oberstein Der blaue Fleck ging nur langsam weg 24.02.2025, 11:30 Uhr

i Alle Hände voll zu tun hatten die Mitarbeiter der Stadtverwaltung am Wahlsonntag. Christian Wahl (links, Sachgebietsleiter Wahlen bei der Verwaltung) hatte mit seinem Team alles bestens organisiert. HOSSER

Wie haben die Idar-Obersteiner gewählt? Wer sind Gewinner, wer hat verloren? Wir schauen auf die Ergebnisse.

Das war knapper als in anderen Kommunen des Wahlkreises 200 – auch vor dem Hintergrund, dass Briefwahlergebnisse zunächst nicht in die Urnenauszählung einflossen. Und fast wäre die Stadt zum mehrheitlich „blauen Fleck“ geworden. Nur 0,4 Prozentpunkte lag die CDU am Ende mit 28,2 Prozent der Zweitstimmen vor der AfD, die 27,8 Prozent erreichte und sich somit über einen Zugewinn von 14,9 Prozentpunkten im Vergleich zu 2021 freuen konnte.

