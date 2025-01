Wasserpreis in VG Baumholder Der Bezug soll für die Bürger stabil bleiben 19.01.2025, 11:00 Uhr

i Der Arbeitspreis für jeden Kubikmeter Trinkwasser bleibt bei 2,70 Euro. Felix Kästle. dpa

Die Kalkulation der VG-Werke für Kosten bei der Trinkwassergewinnung und Abwasserentsorgung entwickeln sich positiv. Der Werksausschuss hat sich jetzt mit den Zahlen für 2025 befasst.

Unverändert sollen die Bezugspreise für Wasser sowie die Abwassergebühren im Wirtschaftsjahr 2025 bleiben. Mit diesem Vorschlag ging die Werkleitung in die Sitzung des Werksauschusses am Donnerstagabend. Und der Ausschuss stimmte dem zu. Nun muss der VG-Rat am kommenden Mittwoch diese Empfehlung noch annehmen.

