Westrichhalle in Baumholder Der Bauantrag für die Tennisplätze geht raus Sascha Saueressig 10.09.2026, 19:00 Uhr

i Die Firma Märker hat begonnen, das Vorfeld auf der dem Weiher zugewandten Südwestseite der neuen Westrichhalle vorzubereiten. Sascha Saueressig

Die neue Sporthalle steht. Der Innenausbau läuft. Das Büro Dillig hat am 11. September Vertreter von Verwaltungen zu einem Bauherrentag eingeladen, um für sich zu werben. Auch Baumholders Ratsmitglieder möchten wissen, wann ihre Halle nutzbar ist.

Wann kann die neue Westrichhalle für den Sportbetrieb genutzt werden? Diese Frage trieb die Ausschussmitglieder im städtischen Bauausschuss in der jüngsten Sitzung um. Eigentlich standen nur zwei Gewerke für die Baufeldfreimachung und elektrotechnische Arbeiten auf der Tagesordnung, aber Wolfgang Keller (LfB) monierte, dass man eigentlich keinen Überblick habe, wie der weitere Verlauf sei.







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