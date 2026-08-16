Neue Radpanzer aus Freisen Der Bau der Patria-Transportpanzer rückt näher Sascha Saueressig 16.08.2026, 18:00 Uhr

i Antti Huuskonen, kaufmännischer Geschäftsführer für das CAVS-Prgramm bei Patria Deutschland (von links), Jussi Järvinen, geschäftsführender Vizepräsident für geschützte Mobilität bei Patria, Christoph Cords, CEO von KNDS Deutschland Maintenance sowie Thomas Kohler, CFO bei KNDS Deutschland Maintenance bei der Vertragsunterzeichnung. KNDS

Mit dem Rahmenvertrag über die Montage und Integration der neuen 6×6-Panzer haben KNDS Deutschland Maintenance GmbH in Freisen und der finnische Rüstungskonzern Patria den nächsten Schritt für den Bau neuer Radpanzer für die Bundeswehr beschritten.

Der finnische Rüstungskonzern Patria sowie KNDS Deutschland Maintenance GmbH in Freisen haben am vergangenen Dienstag einen Rahmenvertrag über die Montage und Integration der neuen 6×6-Radpanzer unterzeichnet, die im Rahmen des multinationalen Programms „Common Armoured Vehicles“ (CAVS) für die Bundeswehr beschafft werden.







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