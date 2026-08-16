Mit dem Rahmenvertrag über die Montage und Integration der neuen 6×6-Panzer haben KNDS Deutschland Maintenance GmbH in Freisen und der finnische Rüstungskonzern Patria den nächsten Schritt für den Bau neuer Radpanzer für die Bundeswehr beschritten.
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Der finnische Rüstungskonzern Patria sowie KNDS Deutschland Maintenance GmbH in Freisen haben am vergangenen Dienstag einen Rahmenvertrag über die Montage und Integration der neuen 6×6-Radpanzer unterzeichnet, die im Rahmen des multinationalen Programms „Common Armoured Vehicles“ (CAVS) für die Bundeswehr beschafft werden.