In der Lückstraße in Baumholder verlaufen die Arbeiten im zweiten Bauabschnitt planmäßig. Im Mittelabschnitt der Baumaßnahme ist der neue Kanal verlegt, und auch die neue Wasserleitung ist an Ort und Stelle, erläutert Sachbearbeiter Michael Schleich aus der Bauabteilung.

Nun stehen die Arbeiten für die Hausanschlüsse an gut zehn Grundstücken an. Im nächsten Schritt werden dann die Versorgungsleitungen in diesem Teilabschnitt erneuert. Neben Gas-, Strom- und Telefonleitungen müssen auch die Glasfaserbündel wieder eingepasst werden, bevor mit dem Oberbau der Straße begonnen werden kann. Die Westnetz verlegt die Stromleitungen in Gänze unterirdisch und baut die bisherigen Versorgungsleitungen über die Dachständer zurück. „Die Glasfaserleitungen müssen an einigen Stellen verlängert werden, damit das anschließend passt“, erläutert Schleich. Dennoch verliefen die Arbeiten in dem Abschnitt ohne größere Probleme.

„Ich oder andere Ratsmitglieder haben keine Klagen über den Ausbau der Lückstraße zu hören bekommen.“

Stadtbürgermeister Günther Jung

Bevor Ende September wohl die Tragschicht eingebaut werden kann, sind nach der Frostschicht Randsteine und Rinnen zu setzen, um die Straße von Bürgersteig und Schrammborten abzugrenzen. Danach soll der letzte Abschnitt der Baumaßnahme bis zum Hotel Westrich beginnen. Ziel sei es, das Bauprojekt im kommenden Frühjahr dann mit dem abschließenden Einbau der neuen Deckschicht zu beenden. Doch es könne bis dahin noch zu Verschiebungen kommen, da der Einbau der Asphaltschichten für Trag- sowie Deckschicht natürlich witterungsabhängig sei, erklärt Schleich.

Zu Beginn der Baumaßnahme im Sommer 2024 gab es anfangs noch leichte Verzögerungen. Zuerst fehlte Material, dann fiel auf dem engen ersten Teilabschnitt beim Ausbau der Asphaltschichten eine Grundstücksmauer in sich zusammen, weil sie keinen Halt mehr hatte, berichtete Stadtbürgermeister Günther Jung. Da die Besitzer nicht mehr in Baumholder wohnen, stellte sich die Verbindungsaufnahme auch als schwierig heraus. Doch diese Themen sind erledigt, in der unteren Lückstraße ist die Tragschicht bereits wieder eingebaut, und die Anlieger können ihre Grundstücke – wenn auch noch eingeschränkt – wieder erreichen.

i Bis Ende September sollen die Asphaltarbeiten im zweiten Teilabschnitt der Lückstraße erfolgen. Benjamin Werle

Die Einschränkungen für die Anlieger seien durch die Aufteilung auf drei Bauabschnitte nicht so gravierend, betont Schleich. Allerdings verlängere dies den Gesamtzeitraum der Maßnahme für die insgesamt knapp 270 Meter der Straße. Allerdings musste auf dem Streckenabschnitt der Unterbau inklusive des Frostschutzes ersetzt werden, weshalb die Baufirma bis zu 50 Zentimeter an Material neu eingebaut hat.

Die Kosten für den Straßenausbau hat die VG-Verwaltung auf circa 540.000 Euro veranschlagt. Dies wird als erste Straßenbaumaßnahme auf Grundlage der Ausbaubeitragssatzung für wiederkehrende Beiträge allen Hausbesitzern der Stadt in Rechnung gestellt.