Birkenfelder, die an der Hirsch-Apotheke vorbeigehen, blicken aktuell auf eine leere Fläche. Der Apothekerbrunnen steht nicht mehr dort. Doch keine Sorge: Er soll bald an seinen angestammten Platz zurückkehren.

Den Brunnen vor der Hirschapotheke in der Hauptstraße in Birkenfeld hat die Stadt am vergangenen Mittwoch abbauen lassen. Grund dafür ist eine notwendige Sanierung. Der Lack, der als Schutzschicht für den Brunnen diene, sei an vielen Stellen abgeblättert. Das führe dazu, dass der Brunnen ständiger Feuchtigkeit ausgesetzt sei, die das Material weiter beschädige. So habe sich Rost gebildet, der sich kontinuierlich ausbreite, teilte die Stadt bereits im vergangenen Jahr bei der Sanierungsplanung mit. Das könne auch die Stabilität des Brunnens gefährden.

„Der Brunnen wird nun sowohl innen als auch außen vollständig saniert“, sagt der Birkenfelder Bürgermeister Hans-Peter Lampel. Die Stadt habe sich gemeinsam mit der ausführenden Firma dazu entschieden, den Brunnen für die Sanierung abbauen zu lassen. „So werden die Sanierung und auch der Fertigstellungstermin nicht zum Beispiel durch Wettereinflüsse bestimmt“, erklärt Lampel die Entscheidung. Lange sollen die Birkenfelder aber nicht auf ihren Brunnen verzichten müssen. Bis September 2025 soll der Brunnen wieder an seinem angestammten Platz stehen – dann feiert die Hirsch-Apotheke ihr 300-jähriges Bestehen.

i Lange soll die Fläche vor der Hirsch-Apotheke in Birkenfeld nicht leer bleiben - spätestens im September soll der Brunnen wieder an seinem angestammten Platz zu finden sein. Hans-Peter Lampel

Weniger als eine Stunde habe die Sanierungsfirma gebraucht, um den Brunnen abzubauen und aufzuladen. „Es gibt natürlich immer eine kleine Gefahr, dass beim Abbau, Verladen oder Transport etwas beschädigt wird, deswegen freue ich mich mitteilen zu können, dass hier nichts passiert ist“, fügt der Stadtbürgermeister hinzu.

Die Sanierungskosten für Birkenfeld selbst sind dabei gering. Der Eigenanteil der Stadt liege bei rund 3000 Euro, teilt Lampel mit. Denn 90 Prozent der Gesamtkosten für die Sanierung trägt die Aktion Blau Plus des Landes Rheinland-Pfalz. Die Aktion Blau Plus ist ein Landesprojekt, dessen Ziel es ist, die Gewässer und ihre Auen von der Quelle bis zur Mündung in einen optimierten Zustand zu bringen, darunter fallen auch Brunnen als wasserwirtschaftliche Anlagen.