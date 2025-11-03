Martini-Markt in Herrstein Der alte Backes wird wieder angeheizt Günter Weinsheimer 03.11.2025, 17:00 Uhr

i Der historische Ortskern von Herrstein bietet die beste Kulisse zum Martinimarkt. Günter Weinsheimer

Am 8. und 9. November füllen sich die Gassen im historischen Ortskern von Herrstein wieder mit Menschen, wenn der Martini-Markt lockt. Mehr als 60 Verkaufsstände haben sich angesagt und bieten eine große Vielfalt an Waren und Verköstigung an. Bekleidungsstücke wie Jacken, Hosen, Mützen und Socken ebenso wie Weihnachtsschmuck, traditionelle Holzwaren, selbst gefertigter Schmuck, Wildspezialitäten, Handarbeiten und vieles mehr.







