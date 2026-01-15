Ernst Dittus gründete Firma Der 100-jährige Idar-Obersteiner, der gern Lotto spielt 15.01.2026, 13:00 Uhr

i Ernst Dittus mit seinem Schwager Jürgen und dessen Frau Lore Schüler Alexandra Schmidt/privat

Ein gebürtiger Idar-Obersteiner mit Erfindergeist feierte dieser Tage seinen 100. Geburtstag. Eine Rolle spielt dabei auch ein Lotto-Gewinn.

Vergesslich sei er, aber immer noch mit einem guten Humor ausgestattet, sagen die Söhne. Ein bekannter Idar-Obersteiner ist am 15. Januar 100 Jahre alt geworden. Ernst Dittus kehrte an Weihnachten 1950 nach fünfjähriger Kriegsgefangenschaft in Russland in seine Geburtsstadt Idar-Oberstein zurück.







