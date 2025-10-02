Idar-Obersteiner schreibt Blog Depression: Tage wie Blei und rabenschwarze Nächte 02.10.2025, 10:34 Uhr

i Patrick Schindler (45) aus Idar-Oberstein ist Blogger: In seinen Einträgen geht es um Depressionen, Missbrauch, dunkle Tage und seine Gedanken dazu. Die Resonanz zeigt: Das Thema treibt viele Menschen um. Patrick Schindler

Der Vater ist ein Trinker, schlägt die Mutter und den älteren Bruder: mittendrin ein Junge, der Stück für Stück zerbricht. Sein Bruder nimmt sich das Leben. Eine Welt in Trümmern – für immer. Darüber schreibt Patrick Schindler in seinem Blog.

Aufgewachsen in einem tief dysfunktionalen Elternhaus, geprägt von Gewalt – körperlich, psychisch, seelisch. Der Vater, ein Trinker, schlägt die Mutter und den sechs Jahre älteren Bruder fast zu Tode. Im Elternhaus gibt es keine ganze Tür mehr. Der dunkelste Tag seines Lebens war der 1.







