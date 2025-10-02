Der Vater ist ein Trinker, schlägt die Mutter und den älteren Bruder: mittendrin ein Junge, der Stück für Stück zerbricht. Sein Bruder nimmt sich das Leben. Eine Welt in Trümmern – für immer. Darüber schreibt Patrick Schindler in seinem Blog.
Lesezeit 5 Minuten
Aufgewachsen in einem tief dysfunktionalen Elternhaus, geprägt von Gewalt – körperlich, psychisch, seelisch. Der Vater, ein Trinker, schlägt die Mutter und den sechs Jahre älteren Bruder fast zu Tode. Im Elternhaus gibt es keine ganze Tür mehr. Der dunkelste Tag seines Lebens war der 1.