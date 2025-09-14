Um den Zustand des Waldes, aber auch um seine Nutzungsmöglichkeiten geht es beim Walderlebnistag des Forstamts Idarwald im Ortelsbruch bei Morbach am kommenden Samstag.

Das Forstamt Idarwald lädt zum Walderlebnistag am Samstag, 20. September, zu spannenden Veranstaltungen in den Ortelsbruch bei Morbach ein.

Von Freitag, 19., bis Sonntag, 21. September, finden bundesweit die Deutschen Waldtage unter dem Motto „Gemeinsam! Für den Wald“ statt. Das Forstamt Idarwald lädt auch in diesem Jahr zu besonderen Führungen und Aktionen ein, bei denen die Bedeutung der Zusammenarbeit für den Schutz und die nachhaltige Nutzung unserer Wälder im Mittelpunkt steht.

„Gemeinsam für unsere Wälder aktiv werden in einer Zeit, in der Wälder dem Klimawandel, Schädlingen und Umweltbelastungen ausgesetzt sind und vor großen Herausforderungen stehen, ist gemeinsames Engagement wichtiger denn je“, heißt es in einer Presseerklärung des Forstamts. „Ob Forstleute, Forschende, Naturschützer oder Waldbesitzende – nur im Zusammenspiel können wir den Wald als Lebensraum, Klimaschützer und Erholungsort erhalten.“

Das Forstamt bietet an diesem Tag ein buntes Programm im Ortelsbrucher Wald von 10 bis 18 Uhr:

„Waldwissen in Bewegung“: Eine Försterrunde startet um 13 Uhr. Forstamtsleiter Jasper Schneberger wird Besucher durch den Wald führen und vor Ort zeigen, welche Folgen die Erderhitzung für Bäume und Ökosystem hat und wie versucht wird, den Wald trotz aller Schwierigkeiten für künftige Generationen zu erhalten.

Die zweite Försterrunde startet um 14.30 Uhr mit Revierförster Thorsten Hubertus. Er lenkt den Blick auf die Herausforderungen der Klimawandelfolgen im Wald wie Stürme, sommerliche Trockenheit und Borkenkäfer. Die sanfte Anpassung der Wälder an die fortschreitende Klimaerwärmung, Trinkwasserschutz und Wasserrückhalt im Wald stellen eine gewaltige Herkulesaufgabe dar.

Edith Burger bietet um 11 und um 14 Uhr jeweils zwei einstündige Waldyogarunden an. Die Teilnehmer tauchen mit all ihren Sinnen in den Wald ein; dabei werden Körper- und Atemübungen und Meditation miteinander verbunden.

Mit Liane Hübschen geht es um 10 und um 16.15 Uhr zu einer Runde Waldbaden. Es geht darum, zur Ruhe zu kommen, zu entspannen und Kraft zu tanken. Anmeldungen zu diesen Veranstaltungen sind schon vorab ans Forstamt Idarwald, Tel. 06544 991127-0, forstamt.idarwald@wald-rlp.de, zu richten. „Bitte denken Sie an festes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung!“

Am Aktionsstand „Nachwuchs im Wald“ können sich die Waldbesucher über Nachhaltiges aus dem Forstamt mit den Forstleuten am Zuwachswürfel und am Glücksrad über die 17 Ziele der Nachhaltigkeit austauschen. Gleich nebenan geht´s in die Waldsofarunde: „Holz ist unser Ding!“ versprechen die Fachleute der Holzvermarktung Rheinland-Pfalz Südwest GmbH mit Sitz in Morbach und zeigen die verschiedenen Facetten der Holzverwendung.

Die Gemeinde Morbach und das Forstteam stellen ihr Projekt „Heimatbaum“ vor. Rund ums Jahr, bei Wind und Wetter pflegen die Forstwirte den Gemeindewald Morbach. Ihnen ist es wichtig, die Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes gleichermaßen sicherzustellen. Ein besonderes Highlight werden die Bonsaifreunde Nahe-Hunsrück sein: Eine kleine Gruppe von Leuten, die Spaß sowie Respekt an der Natur haben, treffen sich einmal monatlich zu einem gemeinsamen Arbeitskreis und laden jeden ein, dabei zu sein.

Förster Rainer Mettler bietet in seiner kleinen Schnitzwerkstatt Gelegenheit zum Absolvieren des Schnitzführerscheins. Mit Ausdauer und Geschick kann daraus ein Brieföffner oder ein Buttermesser für das nächste Picknick oder etwas anderes Schönes werden. Beim spannenden Walderlebnisspiel können alle mitmachen.

Die „Little Five und Big Five des Hunsrücks“ können sich Groß und Klein in der mobilen Erlebnisschule Wald und Wild anschauen. Der Anhänger ist mit zahlreichen Tierpräparaten, Holzobjekten und interessanten waldpädagogischen Aufgaben ausgestattet. An diesem Tag bietet das Forstamt mit seinen Mitarbeitern und zertifizierten Waldpädagogen ein spannendes Programm für Kinder zum Mitmachen. In der Waldlehrhütte ist eine kleine Bücherecke der Katholischen öffentlichen Bücherei Morbach zum Thema Wald und ein Bücherflohmarkt aufgebaut.

Auch das Kulinarische kommt nicht zu kurz. Die Morbacher Förster Guido Haag und Janik Messemer braten mit ihrem Team Wildschwein am Spieß. Rainer Müller aus Kempfeld und seine Mannschaft versorgen die Waldbesucher mit gegrillten Wildspezialitäten und erfrischenden Getränken. Wer Lust auf Kaffee und leckeren Kuchen von der Bäckerei Nitsch hat, kann sich in der Waldlehrhütte beim gemütlichen Waldplausch niederlassen.

Die Deutschen Waldtage werden seit 2019 jährlich vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) initiiert und finden deutschlandweit statt. Forstleute, Wissenschaftler, Umweltverbände und weitere Akteure veranstalten zahlreiche Aktionen, um die Öffentlichkeit über die Bedeutung des Waldes zu informieren und zum Mitmachen zu motivieren.

