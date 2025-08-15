Einen Demokratietag hat die Grundschule Göttschied gemeinsam mit dem Staatlichen Studienseminar für Grundschullehrer in Kusel veranstaltet - in den Ferien. Er wurde ein großer Erfolg.

Es war ein Fest der Demokratie: der Demokratietag an der Grundschule Göttschied. Dabei mag sich manch einer fragen, warum denn ausgerechnet an einer Grundschule ein Demokratietag stattfindet, der gemeinsam mit dem Staatlichen Studienseminar für Grundschullehrer in Kusel veranstaltet wurde. Die Antwort darauf gaben an dem Tag viele Redner, so auch Prof. Matthias Busch von der Universität Trier: „Grundschule und Kindergarten sind einer der wichtigsten Sozialisationsräume und für Kinder die zentrale Instanz, um über politische Themen und ihre Ängste zu sprechen. Hier werden die Grundlagen für die spätere Entwicklung gelegt. Dabei fördert auch ein demokratisches Klassenklima den schulischen Erfolg.“

i Julia Dreher (links) und Melissa Becker von JumP-!O „Jugend macht Politik für Idar-Oberstein“ informierten darüber, wie sich Schüler aktiv an Veränderungen in der Stadt beteiligen können. Thomas Brodbeck

Wie wichtig Demokratiebildung gerade heutzutage ist, betonte Sebastian Plewka, Seminarleiter für das Lehramt an Grundschulen in Kusel: „Wir leben in einer Zeit, in der demokratische Werte keine Selbstverständlichkeit mehr sind. In vielen Teilen der Welt – und auch in unserer unmittelbaren Gesellschaft – erleben wir ein Erstarken von Ausgrenzung, Desinformation und demokratiefeindlichen Tendenzen. Demokratie beginnt dort, wo Kinder lernen, dass ihre Stimme zählt. Wo sie erfahren, dass Mitbestimmung möglich ist. Wo sie Konflikte gewaltfrei lösen und Verantwortung übernehmen dürfen.“

Die Göttschieder Grundschule, die auch Modellschule für Partizipation und Demokratie ist, hat dieses Prinzip verinnerlicht: Dutzende Schüler verzichteten auf ihren Ferientag für eine mitreißende Aufführung aus Tanz und Gesang zu den Themen Inklusion, Mut, Vielfalt und natürlich Demokratie, die mit lang anhaltendem stehenden Applaus belohnt wurde.

Am Nachmittag gab es zahlreiche Workshops und Mitmachstände, organisiert von Schülern, Lehramtsanwärtern und -anwärterinnen sowie unter anderem dem Bündnis für Demokratie. Hier konnte man sich zu Wahlen in der Grundschule, Kinderrechten, Demokratiebildung und über digitale Medien informieren. Mit dabei war auch die Kriminalpolizei Idar-Oberstein, die über Cybergrooming, Kinderpornografie und Sexualdelikte aufklärte – Themen, die durch das Internet und allzeit verfügbare Smartphone immer mehr an Bedeutung gewinnen.

Ebenfalls vertreten war JumP-!O „Jugend macht Politik für Idar-Oberstein“. Hier gab es Informationen, wie sich Schüler aktiv an Veränderungen in der Stadt beteiligen können. Denn Idar-Oberstein verfügt auch über ein Kinderparlament: Es ist eine Initiative, bei der Schüler und Schülerinnen als gewählte Vertreter ihrer Schulen an Sitzungen im offiziellen Sitzungssaal der Stadt teilnehmen mit dem Ziel, den Kindern eine Stimme zu geben und ihre Perspektiven in städtische Entscheidungsprozesse einzubringen.

i Landrat Miroslaw Kowalski und Oberbürgermeister Frank Frühauf zusammen mit der Schulleiterin Nicole Bier, dem Seminarleiter für Lehramt, Sebastian Plewka, und Miriam Buchalik als Fachleiterin, Prof. Matthias Busch, den Schülern der Tanz- und Gesangsgruppe und zahlreichen weiteren Akteuren des Demokratietages an der Grundschule Göttschied Thomas Brodbeck

Eine wichtige Institution, findet auch Oberbürgermeister Frank Frühauf, denn Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit: „Sie ist ein wertvolles Gut, das immer wieder neu gestaltet, gestärkt und auch verteidigt werden muss. Sie lebt davon, dass wir alle mitmachen. Sie wird nicht von oben verordnet – sie wächst von unten: durch Beteiligung, Dialog, Respekt und gegenseitiges Vertrauen. Und genau deshalb seid ihr Kinder so wichtig! Denn Demokratie muss man lernen, üben und leben – am besten von Anfang an. Wer schon in der Grundschule erfährt, dass die eigene Stimme zählt, wird später als Erwachsener Verantwortung übernehmen.“

Auf einer „Demokratiebank“ sitzend, die ihm die Göttschieder Schüler geschenkt hatten, war Ministerpräsident Alexander Schweitzer per Video zugeschaltet. Für ihn sollte jeder Tag ein Demokratietag sein. Er richtete einen Appell an die Kleinsten: „Damit die Demokratie stark bleibt, brauchen wir Euch.“

i Drei Schülerinnen der Grundschule hinter ihrem Infostand zum Thema Streitschlichtung. Denn auch in gelebter Demokratie herrscht nicht immer eine Meinung. Und auch Streit ist unvermeidlich. Doch wichtig dabei ist stets: Er muss fair geführt werden und sollte am Ende geschlichtet werden. Die Grundlage dafür wird schon in der Grundschule gelegt. Thomas Brodbeck

Dass die Demokratiebildung immer wichtiger wird, betonte auch Prof. Matthias Busch von der Universität Trier bei seinem Vortrag. Schließlich vertrauen nur noch 50 Prozent der Menschen in Deutschland der Demokratie, 30 Prozent haben kein Vertrauen mehr in sie als Staatsform. „Dabei ist Demokratiebildung verbürgtes Recht von Kindern und die naturgemäße Aufgabe aller Lehrkräfte und Grundlage von Schule und Unterricht.“

Für Schulleiterin Nicole Bier bedeutet Demokratie mehr als nur Mitbestimmung, sondern hat viele Facetten im alltäglichen Zusammenleben: „Vielfalt nicht als Bürde, sondern als Chance wahrnehmen. Kinder ernst nehmen, ihnen zuhören, sie beteiligen und ihnen vertrauen. Eine Fehlerkultur schaffen, in der Lernen Mut statt Angst macht. Diskriminierung klar entgegentreten und Haltung zeigen. Gelebte Demokratie beginnt im Kleinen – in unserer Klasse, in unserer Schule. Demokratie beginnt und funktioniert nur mit jeder Einzelnen und jedem Einzelnen von uns.“

Gefördert wurde die gelungene Veranstaltung unter anderem durch das Bündnis „Demokratie leben im Landkreis Birkenfeld“, dem auch die Stadt Idar-Oberstein angehört, und dem Förderverein der Grundschule Göttschied. Für die mehr als 200 Teilnehmer war es erfolgreicher, kurzweiliger und informativer Demokratietag, der zudem noch Spaß machte. Er hätte ein noch größeres Publikum, auch aus der lokalen Politik, verdient gehabt.

Die angereisten Lehramtsanwärter und -anwärterinnen lobten die Veranstaltung. Doch es gab auch einen Wermutstropfen, so eine der zukünftigen Lehrerinnen: „Die Demokratiebildung erfährt zwar einen immer größeren Stellenwert. Und die Schule in Göttschied macht eine sehr gute Arbeit. Doch nach wie vor kommt das Thema Demokratie in manchen Schulen noch zu kurz. Es wäre schön, wenn das Konzept, das hier in Göttschied existiert, auch an anderen Schulen ankommen und die Mitbestimmung von Schülern und Schülerinnen noch mehr gefördert würde.“

i Die Aufführung aus Tanz und Gesang der Göttschieder Grundschüler wurde mit langanhaltendem stehenden Applaus belohnt. Thomas Brodbeck

Dass gerade von den Lehrerinnen und Lehrern in der Grundschule die Weichen für ein starkes, erfülltes, engagiertes und selbstbewusstes Leben gestellt werden, zeigte Prof. Busch auf eindrucksvolle Weise in seinem Vortrag. Er präsentierte einen Brief von Albert Camus, der 1957 den Literatur-Nobelpreis erhielt. Was nicht unbedingt zu erwarten war, kam der Schriftsteller doch aus einfachen, ja prekären Verhältnissen. Sein Vater starb im Ersten Weltkrieg, seine Mutter musste als Reinigungskraft die Familie ernähren. Direkt nach der Auszeichnung schrieb er an seinen Grundschullehrer: „Ich mache um diese Ehrung nicht viel Aufhebens. Aber dies ist zumindest eine Gelegenheit, Ihnen zu sagen, was sie für mich waren und immer sind, und um Ihnen zu versichern, dass Ihre Mühen, die Arbeit und die Großherzigkeit, die sie eingesetzt haben, immer lebendig sind bei einem Ihrer kleinen Zöglinge, der trotz seines Alters nicht aufgehört hat, Ihr dankbarer Schüler zu sein. Ich umarme sie von ganzem Herzen.“