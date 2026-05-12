Reality-TV-Darsteller David Nawaz aus Langweiler zieht sich sicher nicht aus Vera Müller 12.05.2026, 11:34 Uhr

i David Nawaz gehörte zu den Hauptakteuren bei „Make Love, Fake Love“. Der junge Mann aus Langweiler möchte weiterhin an TV-Shows teilnehmen: aber nicht mehr an der Suche nach der großen Liebe. RTL/Jörn Strojny

Was macht David Nawaz? Der junge Mann aus Langweiler ist durch einige Datingshows bekannt geworden. Von der TV-Suche nach der großen Liebe hat er allerdings erst einmal die Nase voll.

Und? Hat er nun seine Traumfrau gefunden? Eine mit Stil und Klasse, Humor und Selbstbewusstsein? Offenbar noch nicht. David Nawaz (mehr als 24.000 Follower auf Instagram) ist weiterhin Single. In der Vergangenheit hat der junge Mann aus Langweiler, der dort mit seiner Mutter Agnes lebt, an mehreren TV-Datingshows teilgenommen.







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