Dating-Show auf RTL+ 
David aus Langweiler bei „Make Love, Fake Love“ dabei
David Nawaz aus Langweiler ist bei der neuen Staffel von „Make Love, Fake Love“ dabei, die ab dem 4. Dezember bei RTL+ zu sehen ist.
RTL/Jörn Strojny

Wann gibt es für David Nawaz aus Langweiler endlich ein Happy End? Findet der 27-Jährige dieses Mal die Liebe? Oder gewinnt er zumindest eine Menge Geld? Abwarten. Der junge Mann nimmt an der TV-Dating-Show „Make Love, Fake Love“ teil.

Lesezeit 2 Minuten
Wenn das so weitergeht, macht dieser junge Mann das kleine Örtchen Langweiler in der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen noch richtig berühmt… Liebe, Lüge oder alles nur Kalkül? In „Make Love, Fake Love“ zieht Elena Miras mit 16 flirtwilligen Männern – mittendrin David Nawaz (27) aus Langweiler – in eine luxuriöse Villa in Griechenland.

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungFreizeit

Top-News aus der Region