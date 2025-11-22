Dating-Show auf RTL+ David aus Langweiler bei „Make Love, Fake Love“ dabei 22.11.2025, 12:30 Uhr

i David Nawaz aus Langweiler ist bei der neuen Staffel von „Make Love, Fake Love“ dabei, die ab dem 4. Dezember bei RTL+ zu sehen ist. RTL/Jörn Strojny

Wann gibt es für David Nawaz aus Langweiler endlich ein Happy End? Findet der 27-Jährige dieses Mal die Liebe? Oder gewinnt er zumindest eine Menge Geld? Abwarten. Der junge Mann nimmt an der TV-Dating-Show „Make Love, Fake Love“ teil.

Wenn das so weitergeht, macht dieser junge Mann das kleine Örtchen Langweiler in der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen noch richtig berühmt… Liebe, Lüge oder alles nur Kalkül? In „Make Love, Fake Love“ zieht Elena Miras mit 16 flirtwilligen Männern – mittendrin David Nawaz (27) aus Langweiler – in eine luxuriöse Villa in Griechenland.







