Im Kartsport erfolgreich David (13) aus Idar-Oberstein: Formel 1 als Fernziel Vera Müller 12.03.2026, 11:26 Uhr

i Mit Talent und Fleiß ans Ziel: David Bangert (13 Jahre) will im Kartsport an die Spitze und hat weitere große Ziele. Hierfür suchen er und seine Familie Sponsoren. Anna Bangert

Der 13-jährige David aus Idar-Oberstein will an die Spitze im Kartsport. Doch der finanzielle Motor stottert ein wenig. Nun wurde eine Spendenaktion gestartet, damit der junge Mann seinen Traum verwirklichen kann.

Seine Begeisterung für Autos und Motorsport begleitet ihn eigentlich schon, seit er denken kann. Nun gibt er Vollgas: David Bangert ist 13 Jahre alt und besucht aktuell die siebte Klasse des Göttenbach-Gymnasiums in Idar-Oberstein. Sein Ziel: im Kartsport an die Spitze gelangen.







