Der Nationalparklandkreis Birkenfeld hat vor drei Jahren sein ÖPNV-Angebot deutlich ausgeweitet und viele neue Busverbindungen geschaffen. Doch seither fahren viele Busse leer durch die Gegend. Nun will der Landkreis nachjustieren.
„Wir machen das, um zu verhindern, dass weiter leere Busse durch die Gegend fahren“: So beschrieb Grünen-Sprecher Hans-Joachim Billert in der Sondersitzung des Ausschusses für Infrastruktur, Wirtschaft, Umwelt- und Klimaschutz im Festsaal der Kreisverwaltung Birkenfeld die angestrebten Änderungen beim Busangebot im Kreisgebiet.