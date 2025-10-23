ÖPNV im Kreis Birkenfeld Das Ziel lautet: keine leeren Busse mehr Kurt Knaudt 23.10.2025, 11:00 Uhr

i Der Nationalparklandkreis Birkenfeld hat vor drei Jahren sein ÖPNV-Angebot deutlich ausgeweitet und neue Busverbindungen sowie Haltestellen – wie hier am Zimmerbach in Birkenfeld – geschaffen. Doch seither fahren viele Busse leer durch die Gegend, was vielen bitter aufstößt. Nun will der Landkreis nachjustieren. Axel Munsteiner/Kreisverwaltung Birkenfeld

Der Nationalparklandkreis Birkenfeld hat vor drei Jahren sein ÖPNV-Angebot deutlich ausgeweitet und viele neue Busverbindungen geschaffen. Doch seither fahren viele Busse leer durch die Gegend. Nun will der Landkreis nachjustieren.

„Wir machen das, um zu verhindern, dass weiter leere Busse durch die Gegend fahren“: So beschrieb Grünen-Sprecher Hans-Joachim Billert in der Sondersitzung des Ausschusses für Infrastruktur, Wirtschaft, Umwelt- und Klimaschutz im Festsaal der Kreisverwaltung Birkenfeld die angestrebten Änderungen beim Busangebot im Kreisgebiet.







