Martin Müller wurde Anfang März in Ludwigshafen deutscher Kettlebell-Meister in der Wettkampfdiziplin Long Cycle. Was es mit dieser Sportart auf sich hat, wie Müller zu ihr fand und warum er seitdem nicht mehr auf die Wettkämpfe verzichten will.

Zwei 24 Kilogramm schwere Kugeln hält Martin Müller an Henkeln fest. Zwischen den Beinen hervor schwingt der Sportler die Henkelkugeln zur Brust, verharrt dort für einen Atemzug, stößt sie mit durchgestreckten Armen über seinen Kopf. Zehn Minuten lang wiederholt er die Bewegung mit den Kugeln, 66 Mal gelingt Müller die Anstrengung in der vorgegebenen Zeit, zweimal häufiger als seinem direkten Konkurrenten.

So erringt der Sportler aus Hoppstädten-Weiersbach am 1. März in Ludwigshafen zum dritten Mal in Folge den Titel als Deutscher Meister in der Sportart Kettlebell im Long Cycle Masters der Herren ab 40 Jahren. „Es macht mir einfach Spaß, mich zu messen. Ich bin ein Wettkampftier“, kommentiert Müller seinen wiederholten Erfolg. Dabei sei er jedoch weiter Hobbysportler. „Auch wenn es sich manchmal so anhört, bin ich nicht verbissen, es geht immer noch primär um den Spaß und das Training.“

Vom Fitnessstudio zum deutschen Meister

Der Kettlebell-Sport stammt aus Russland und ist besonders in Osteuropa beliebt. Die erste öffentliche Meisterschaft fand 1948 in Russland statt, wo der Sport am stärksten gefördert wurde. Auch in Deutschland erfreut sich die Kettlebell genannte Kugelhantel immer größerer Beliebtheit. Der Wettkampf ist hier allerdings weiter eine Randsportart, Profis die mit Kettlebell-Wettkämpfen ihr Geld verdienen gibt es in Deutschland nicht. Eher wird die Kugelhantel in Fitnessstudios und beim Heimtraining genutzt. Bei Discountern lassen sich die Kugelhanteln immer öfter in einer leichten Plastikvariante zwischen zwei und vier Kilogramm finden.

Auch Müller stößt im Fitnessstudio auf die Kugel, der er fortan seine sportliche Leidenschaft widmen wird. „2015 oder 2016 habe ich im Fitnessstudio zum ersten Mal eine Kettlebell gesehen und war direkt begeistert“, erklärt der Hoppstädten-Weiersbacher. „Die mit der Kettlebell ausgeführten Ganzkörperübungen ermöglichen in kurzer Zeit ein hartes, effektives Training, das ist genau mein Ding“, beschreibt Müller seine Begeisterung für die Kugelhantel. Wer den großen, breitschultrigen und muskulösen Mann vor sich stehen sieht, dem kommen dabei keine Zweifel an seinen Worten auf.

Der 44-Jährige sei schon immer sportbegeistert gewesen. „Ich habe schon in der Kindheit Fußball gespielt, was ja auf dem Dorf ganz klassisch ist, fahre gerne Fahrrad und gehe laufen“, sagt er. Der Sport sei ein perfekter Ausgleich zu seiner sitzenden Tätigkeit als Steuerberater. Müller führt in Hoppstädten-Weiersbach eine eigene Steuerkanzlei. „Wenn du den ganzen Tag im Büro sitzt, staut sich eine Menge Energie an und die muss irgendwie raus“, erklärt er mit einem Lachen. Da sei die Kettlebell das perfekte Trainingsgerät, weil ein vollständiges Training nicht so viel Zeit beanspruche, wie vielleicht bei anderen Sportarten. „Da kannst du auch nach der Arbeit, abends noch mal schnell eine Runde einlegen.“ Ob es auch einen Nachteil gebe? „Du kannst keine Handschuhe tragen“, sagt Müller lachend und präsentiert seine schwielenübersäten Handflächen.

Müller will alles aus seinem Körper herausholen

In seinem Haus in Hoppstädten-Weiersbach nimmt Müllers Sportleidenschaft einen großen Kellerraum mit hohen Decken ein. Neben einem Hometrainer-Fahrrad, einer Hantelbank, einer Lastzug-Station und einem riesigen Trampolin, „damit meine 8-jährige Tochter auch was zu tun hat, während ich trainiere“, finden sich dort eine Vielzahl an Kettlebells in den auch wettkampfrelevanten Gewichtsklassen 16, 24 und 32 Kilogramm.

Doch es reichte dem „Wettkampftier“ Müller nicht, das Kugelhanteltraining nur auf seine eigenen vier Wände zu beschränken. „Wenn ich eine Sportart ausübe, will ich auch alles aus meinem Körper herausholen und das geht vor allem im Wettbewerb mit anderen.“ Aus seinem Interesse an der Sportart besucht Müller ein Seminar beim ehemaligen Kettlebell-Weltmeister Bär von Schilling in Mainz und nimmt bei ihm auch an einem persönlichen Training teil. 2019 nimmt Müller ebenfalls in Mainz an seiner ersten Kettlebell-Meisterschaft teil. „Das ist etwas Besonderes. Die Kombination aus Ausdauer, Kraft und Durchhaltevermögen, die du dort abliefern musst, du hangelst dich von Minute zu Minute, das motiviert mich“, sagt Müller. Der Wettkampf sei wichtig für ihn, um ein Ziel zu haben, die Motivation aufrechtzuerhalten. „Ich will bei einer Meisterschaft 70 Wiederholungen schaffen“, so sein aktuelles Trainingsziel.

i Das Stoßen (Jerk) der Kettlebell ist eine der Wettkampfdisziplinen. Deutscher Meister ist Martin Müller zum dritten Mal in Folge allerdings im Long Cycle. Niels Heudtlaß

Im klassischen Wettkampfsport mit Kugelhanteln gibt es verschiedene Disziplinen, die mit einer oder zwei Kugelhanteln mit einem Gewicht von 16, 24 oder 32 Kilogramm ausgeführt werden. Das Stoßen (Jerk), wobei die Kugel über den Kopf gestoßen wird, das Reißen (Snatch), bei der die Kugelhantel beginnend zwischen den Beinen in Richtung Brust gerissen wird und den Long Cycle, eine Art Kombination der beiden Bewegungen, in der Müller nun zum dritten Mal den Meistertitel mit nach Hause nahm. Ausschlaggeben für die Bewertung ist dabei die Anzahl der Wiederholungen, die in zehn Minuten ohne Absetzen der Kugelhantel geschafft werden.

Mitstreiter in Hoppstädten-Weiersbach gesucht

Zum ersten Mal tat sich Müller 2023 in Mainz als deutscher Meister hervor. 2024 fand die Meisterschaft mit seiner Hilfe in Hoppstädten-Weiersbach statt, wo er sich ebenfalls in seiner Klasse als Sieger durchsetzte.

„Die Kettlebell-Community ist klein, es gibt 200-250 Mitglieder, die an Wettkämpfen teilnehmen“, erklärt Müller. Vereine für die Sportart gebe es in Ludwigshafen, in Mainz, Stolberg (Rheinland), Filderstadt (Baden-Württemberg) und Berlin. In Hoppstädten-Weiersbach und Umgebung sucht Müller noch nach Mitstreitern. „Es macht einfach mehr Spaß, wenn man sich gegenseitig pusht.“

Denn wer denke, einfach eine oder zwei Kugeln zu stoßen und/oder zu reißen sei langweilig, der habe noch keinen Wettkampf gesehen. Müllers Meisterschaft in Ludwigshafen entscheidet sich erst in den letzten Sekunden. Konkurrent Vitalii Zarudnyi, der stark, mit schnellen Bewegungen startet, führt zwischenzeitlich mit sechs Wiederholungen. Erst 15 Sekunden vor Ende des Wettkampfs, Zarudnyi führt noch mit einer Wiederholung, geht Müllers Konkurrenten die Puste aus und er bleibt bei 64 Wiederholungen stehen, scheint die Kugel nicht mehr hochzukriegen. Auch Müller sieht das, sammelt letzte Kraft und kann sich am Ende mit 66 Wiederholungen knapp durchsetzten – wortwörtlich eine Entscheidung in letzter Sekunde.