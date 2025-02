Traditionskneipe wechselt Wirt Das Treibhaus in Birkenfeld bekommt ein neues Konzept 28.02.2025, 17:00 Uhr

i Robin Block will das Treibhaus Anfang April neu eröffnen. Dann wird die Birkenfelder Traditionskneipe sich mit neuem Design und Konzept präsentieren. Niels Heudtlaß

Das Treibhaus in Birkenfeld hat einen neuen Betreiber. Robin Block will die Tradition des Birkenfelder Treffpunkts wahren, aber auch Neues wagen. Wie das neue Treibhaus aussehen wird und welches Angebot Gäste erwartet.

An diesem Samstag, 1. März, öffnet das Treibhaus in Birkenfeld zum letzten Mal unter Wirt Peter Webeler seine Türen. Danach ist der neue Inhaber Robin Block am Drücker. Und der hat einiges für die Neugründung der beliebten Birkenfelder Traditionskneipe geplant.

