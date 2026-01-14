Nach dem Schmuck- und Edelsteinpreis ist vor dem Schmuck- und Edelsteinpreis: Nachdem im November die Preise 2025 vergeben wurden, bringt der Bundesverband schon früh im Jahr die Ausschreibung für 2026 auf den Weg gebracht.

Beim 56. Deutschen Schmuck- und Edelsteinpreis Idar-Oberstein, der im November 2026 vergeben wird, lautet das Thema des Hauptwettbewerbs „1001 Nacht“. Das ist der Ausschreibung zu entnehmen, die der Förderverein in Absprache mit dem Bundesverband auf den Weg gebracht hat. Sie ist an alle Schmuckschaffenden rund um den Erdball gerichtet. Darin heißt es: „Erlaubt sind sowohl die Edelsteingestaltung als auch die Gestaltung eines Schmuckstückes aus Edelmetall und Edelsteinen. Somit sind ungefasste Edelsteine, der Edelstein im Schmuckstück (hier dürfen nur Edelmetalle verwendet werden), das Edelsteinobjekt und die Edelsteinskulptur zugelassen. Die Verwendung von Synthesen ist nicht zugelassen. Perlen dürfen nur in Verbindung mit Edelsteinen verwendet werden.“

Insgesamt warten Preisgelder in Höhe von 11.000 Euro

An dem Wettbewerb können sich alle Schmuck- und Edelsteingestalter sowie Gold- und Silberschmiede aus dem In- und Ausland beteiligen. Es dürfen nur fertige Arbeiten – keine Zeichnungen – eingereicht werden. Jede/r Teilnehmer/in kann bis zu vier Arbeiten einsenden. Es sind Preise mit einem Gesamtwert von 8000 Euro ausgesetzt. Die Arbeiten – auch die des Nachwuchswettbewerbs müssen bis spätestens Freitag, 29. Mai, beim Bundesverband der Edelstein- und Diamantindustrie, Hauptstraße 161, 55743 Idar-Oberstein, eingegangen sein. Weiter heißt es: „Der Förderverein Deutscher Schmuck- und Edelsteinpreis übernimmt die Versicherungskosten mit Ausnahme derjenigen während des Transports.“

Beim parallel veranstalteten „37. Deutscher Nachwuchswettbewerb für Edelstein- und Schmuckgestaltung Idar-Oberstein 2026“ lautet das Thema „Mein Talisman“. Auch beim Junior-Wettbewerb sind sowohl die Edelsteingestaltung als auch die Gestaltung eines Schmuckstückes aus Edelmetall und Edelsteinen zugelassen. In der Ausschreibung heißt es weiter: „Somit sind ungefasste Edelsteine, der Edelstein im Schmuckstück, das Edelsteinobjekt und die Edelsteinskulptur zugelassen. Die Verwendung von Synthesen ist zugelassen. Perlen dürfen nur in Verbindung mit Edelsteinen verwendet werden.“

Preisverleihung findet am 28. August in der Messe statt

Im „kleinen“ Wettbewerb warten Preisgelder in Höhe von 3000 Euro auf die Sieger. Die Teilnehmer/innen dürfen nicht vor dem 31. Dezember 1998 geboren sein. Auch hier dürfen nur fertige Arbeiten – keine Zeichnungen – eingereicht werden.

Alle eingereichten Wettbewerbsarbeiten werden von einer hochkarätig besetzten Jury beurteilt, die im Juni in Idar-Oberstein zusammenkommen wird. Die Preisverleihung soll nach den Planungen des Ausrichters im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung am Freitag, 28. August, in der Messe Idar-Oberstein stattfinden – das Stadttheater ist dann wegen Renovierung geschlossen.