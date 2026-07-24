Gastro im Kreis Birkenfeld Das Sportlerheim ist der Anlaufpunkt im Nahetal Sascha Saueressig 24.07.2026, 09:00 Uhr

i Ortsbürgermeister Karl-Heinz Thom (links) im Gespräch, während Lauretta-Vorsitzender Andreas Schwarz hinter der Theke steht. Sascha Saueressig

Mitten in der Gaststätte des FC Lauretta brach die Pächterin überraschend zusammen. Während für sie und ihre Familie nun die medizinische Versorgung im Fokus steht, geht es für den Verein um die Zukunft ihres Sportlerheimes.

Ein Fahrradfahrer macht sich gerade wieder auf, während wenige Minuten später ein Jogger die Bahnhofstraße herunterkommt und für einen Zwischenstopp die Gaststätte ansteuert, um beim Verschnaufen aufzutanken. Auf dem benachbarten Parkplatz steht ein Dutzend Autos.







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