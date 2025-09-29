Machbarkeitsstudie vorgestellt Das sind die Pläne für das Birkenfelder Freibad 29.09.2025, 15:00 Uhr

i Könnte dieser Bereich des Schwimmerbeckens im Freibad Birkenfeld bald weg sein? Reiner Drumm

Die Firma Famis stellte im Werksausschuss verschiedene Sanierungsvarianten für das Freibad in Birkenfeld vor. Dabei könnte in zwei Varianten unter anderem die Wasserfläche reduziert werden. Das sind die möglichen Pläne für eine Umgestaltung.

Die Verbandsgemeinde Birkenfeld hat die Firma Famis aus Saarbrücken damit beauftragt, ein „zukunftsorientiertes Nutzungs- und Sanierungskonzept“ für das Birkenfelder Freibad zu erarbeiten. Anhand dessen soll eine große Sanierung der beliebten Freizeiteinrichtung angegangen werden.







Artikel teilen

Artikel teilen