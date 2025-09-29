Die Firma Famis stellte im Werksausschuss verschiedene Sanierungsvarianten für das Freibad in Birkenfeld vor. Dabei könnte in zwei Varianten unter anderem die Wasserfläche reduziert werden. Das sind die möglichen Pläne für eine Umgestaltung.
Die Verbandsgemeinde Birkenfeld hat die Firma Famis aus Saarbrücken damit beauftragt, ein „zukunftsorientiertes Nutzungs- und Sanierungskonzept“ für das Birkenfelder Freibad zu erarbeiten. Anhand dessen soll eine große Sanierung der beliebten Freizeiteinrichtung angegangen werden.