Prunksitzung TuS Hoppstädten 
Das Schlagerparadies ruft die Narren herbei
Der TuS Hoppstädten brachte Schlagerstars auf die Bühne.
Gerhard Ding

Dieter Thomas Heck, Wolfgang Petry, Florian Silbereisen, Carmen Nebel – alle zu Gast im Gemeindezentrum? Das kann nur die Fastnacht des TuS Hoppstädten möglich machen. 

Zur Großen Prunksitzung verwandelte sich die Hoppstädter Narhalla in ein funkelndes Schlagerparadies, denn es hieß: „Schlagernacht beim TuS“. Pünktlich um 19:11 Uhr zog Sitzungspräsident Erik Stemmler mit dem Elferrat in die themengerecht dekorierte Halle des Gemeindezentrums ein, erwartet von einem voll besetzten Saal.

