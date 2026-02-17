Prunksitzung TuS Hoppstädten : Das Schlagerparadies ruft die Narren herbei
Prunksitzung TuS Hoppstädten
Das Schlagerparadies ruft die Narren herbei
Dieter Thomas Heck, Wolfgang Petry, Florian Silbereisen, Carmen Nebel – alle zu Gast im Gemeindezentrum? Das kann nur die Fastnacht des TuS Hoppstädten möglich machen.
Lesezeit 3 Minuten
Zur Großen Prunksitzung verwandelte sich die Hoppstädter Narhalla in ein funkelndes Schlagerparadies, denn es hieß: „Schlagernacht beim TuS“. Pünktlich um 19:11 Uhr zog Sitzungspräsident Erik Stemmler mit dem Elferrat in die themengerecht dekorierte Halle des Gemeindezentrums ein, erwartet von einem voll besetzten Saal.