Nach 38 Jahren endet eine Ära: Brigitte Knospe, das Gesicht des Herrsteiner Marktes, zieht sich zurück. Sie machte die Veranstaltung als Kunsthandwerker- und Bauernmarkt und später als Schinderhannes-Räuberfest weit über die Region hinaus bekannt.
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Als Brigitte Knospe vor 54 Jahren nach Herrstein kam, „war der Ort hässlich“, erinnerte sich die Initiatorin des Schinderhannes-Räuberfestes in der jüngsten Bürgerversammlung, in der es um die Zukunft des Marktes ging. Erst mit der Restaurierung des historischen Ortskerns habe sich das Bild grundlegend geändert, betonte die 80-Jährige im Rückblick.