38 Jahre Märkte in Herrstein Das Schinderhannes-Räuberfest ist ihr Kind Kurt Knaudt 28.11.2026, 16:00 Uhr

i Brigitte Knospe hört nach 38 Jahren als Managerin des beliebten Schinderhannes-Räuberfestes in Herrstein auf. Wie es jetzt angesichts einer sinkenden Zahl an Ausstellern und damit auch sinkender Einnahmen weitergeht, ist noch ungewiss. Kurt Knaudt

Nach 38 Jahren endet eine Ära: Brigitte Knospe, das Gesicht des Herrsteiner Marktes, zieht sich zurück. Sie machte die Veranstaltung als Kunsthandwerker- und Bauernmarkt und später als Schinderhannes-Räuberfest weit über die Region hinaus bekannt.

Als Brigitte Knospe vor 54 Jahren nach Herrstein kam, „war der Ort hässlich“, erinnerte sich die Initiatorin des Schinderhannes-Räuberfestes in der jüngsten Bürgerversammlung, in der es um die Zukunft des Marktes ging. Erst mit der Restaurierung des historischen Ortskerns habe sich das Bild grundlegend geändert, betonte die 80-Jährige im Rückblick.







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