Versammlung in Herrstein Das Schinderhannes-Räuberfest erhalten – aber wie? Kurt Knaudt 26.11.2026, 20:00 Uhr

i „Si Vinum Musica“ unterhielt die Gäste musikalisch. Günter Weinsheimer

Dass das Schinderhannes-Räuberfest erhalten bleiben soll, da war man sich bei einer Versammlung in Herrstein einig. Nicht alle konnten sich allerdings mit der Idee anfreunden, einen professionellen Veranstalter zu beauftragen.

Wie soll es mit dem Schinderhannes-Räuberfest in Herrstein weitergehen? Diese Frage stand bei einer Versammlung im Mittelpunkt, zu der rund 70 interessierte Bürger ins evangelische Gemeindehaus kamen. Wichtigstes Ergebnis: Alle sind dafür, die 1988 geborene Veranstaltung weiterzuführen.







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