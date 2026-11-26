Dass das Schinderhannes-Räuberfest erhalten bleiben soll, da war man sich bei einer Versammlung in Herrstein einig. Nicht alle konnten sich allerdings mit der Idee anfreunden, einen professionellen Veranstalter zu beauftragen.
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Wie soll es mit dem Schinderhannes-Räuberfest in Herrstein weitergehen? Diese Frage stand bei einer Versammlung im Mittelpunkt, zu der rund 70 interessierte Bürger ins evangelische Gemeindehaus kamen. Wichtigstes Ergebnis: Alle sind dafür, die 1988 geborene Veranstaltung weiterzuführen.