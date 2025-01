Rückblick auf Neujahrskonzerte Das SBO ist ein Langstreckenläufer 17.01.2025, 10:04 Uhr

i Die Geigensolistin Kai Günther aus Saarbrücken war bei den Neujahrskonzerten des SBO zu sehen und zu hören. Hosser

Ausdauer braucht es im Sport und in der Liebe - das Symphonische Blasorchester (SBO) beweist seinen langen Atem in beiden Disziplinen. Ein Rückblick auf die Neujahrskonzerte 2025.

Bereits zum 35. Mal begrüßte das Symphonische Blasorchester (SBO) Obere Nahe zum Jahreswechsel seine Gäste bei den Neujahrskonzerten im Januar 2025 in Idar-Oberstein und Birkenfeld. In sieben Jahren hat das Orchester damit die Marathon-Distanz von 42 Konzerten absolviert, und die Musiker und Musikerinnen um ihren Dirigenten Jochen Lorenz sind schon wieder weit voraus in der Planung.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen