Betriebe in der Krise?
Das sagt Verdi zum fehlenden Sozialplan bei Rofu
280 Mitarbeiter in der Zentrale in Hoppstädten-Weiersbach, zwölf aus der Birkenfelder-Filiale sind betroffen – sie stehen nun oh
280 Mitarbeiter in der Zentrale in Hoppstädten-Weiersbach, zwölf aus der Birkenfelder-Filiale sind betroffen – sie stehen nun ohne Absicherung seitens des Arbeitgebers dar.
Reiner Drumm. Rd

Rofu Kinderland hat die Insolvenz überstanden. Mehr als 600 Mitarbeiter wurden jedoch ohne Sozialplan entlassen. Warum die Gewerkschaft Verdi nicht eingreifen konnte und wie sie die Kündigungen bewertet.

Lesezeit 2 Minuten
Mehr als 600 Mitarbeiter hat Rofu Kinderland entlassen, davon rund 280 in der Zentrale in Hoppstädten-Weiersbach und zwölf aus der Rofu-Filiale in Birkenfeld. Einen Sozialplan, der die Zeit nach dem Jobverlust und mögliche Arbeitslosigkeit abfedert, gibt es für gekündigte Mitarbeiter bei Rofu Kinderland nicht.
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