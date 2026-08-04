Rofu Kinderland hat die Insolvenz überstanden. Mehr als 600 Mitarbeiter wurden jedoch ohne Sozialplan entlassen. Warum die Gewerkschaft Verdi nicht eingreifen konnte und wie sie die Kündigungen bewertet.
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Mehr als 600 Mitarbeiter hat Rofu Kinderland entlassen, davon rund 280 in der Zentrale in Hoppstädten-Weiersbach und zwölf aus der Rofu-Filiale in Birkenfeld. Einen Sozialplan, der die Zeit nach dem Jobverlust und mögliche Arbeitslosigkeit abfedert, gibt es für gekündigte Mitarbeiter bei Rofu Kinderland nicht.