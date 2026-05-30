Entweihung und Kaufvorhaben Das sagen die Hoppstädten-Weiersbacher zu ihrer Kapelle Franz Cronenbrock 30.05.2026, 14:00 Uhr

i Die Fronleichnamsprozession von der Kapelle nach Weiersbach zur Pfarrkirche Sankt Markus Bleiderdingen gehört zur Ortstradition. Nun wird sie wohl zum letzen Mal stattfinden. Franz Cronenbrock

Nach der Entweihung will die Ortsgemeinde die St. Katharina Kapelle kaufen und auf andere Art weiternutzen. Unter den Einwohnern Hoppstädten-Weiersbachs gibt es verschiedene Erinnerungen an die Kapelle.

Markus Bambach kennt die St. Katharina Kapelle in der Ortsmitte von Hoppstädten-Weiersbach seit seiner Kindheit. Bereits als kleiner Bub sei ihm gezeigt worden, wie die Turmuhr wöchentlich aufzuziehen ist, wie die Glocke zum Läuten gebracht werden. Er war Messdiener und hat seit seiner Kindheit jedes Jahr die Krippe zur Weihnachtszeit mit aufgebaut.







Artikel teilen

Artikel teilen