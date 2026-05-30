Nach der Entweihung will die Ortsgemeinde die St. Katharina Kapelle kaufen und auf andere Art weiternutzen. Unter den Einwohnern Hoppstädten-Weiersbachs gibt es verschiedene Erinnerungen an die Kapelle.
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Markus Bambach kennt die St. Katharina Kapelle in der Ortsmitte von Hoppstädten-Weiersbach seit seiner Kindheit. Bereits als kleiner Bub sei ihm gezeigt worden, wie die Turmuhr wöchentlich aufzuziehen ist, wie die Glocke zum Läuten gebracht werden. Er war Messdiener und hat seit seiner Kindheit jedes Jahr die Krippe zur Weihnachtszeit mit aufgebaut.