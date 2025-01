Bernd Cullmann ist tot Das plötzliche Ende eines erfüllten Lebens Kurt Knaudt 15.01.2025, 10:14 Uhr

i Der "schnellste Schleffer der Welt" ist tot. Hosser

Das war ein Schock am Montag, als sich die Nachricht wie ein Lauffeuer in Idar-Oberstein verbreitete. Die ganze Stadt trauert um den Olympiasieger von Rom.

Völlig überraschend und unerwartet ist am Montag Bernd Cullmann im Alter von 85 Jahren verstorben. Fassungslos macht der plötzliche Tod des Idar-Obersteiners, der am 8. September 1960 in Rom als Startläufer Olympiasieger mit der 4 x 100-Meter-Staffel wurde, auch deswegen, weil er bis zuletzt vital, begeisterungsfähig und voller Tatendrang war.

