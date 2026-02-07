Besuch in Schauren Das Ortsschild versank im Nebel Stefan Conradt 07.02.2026, 09:59 Uhr

i Gordon Schnieder (3. von rechts) wurde im Gasthof Zuck in Schauren (von rechts) von Frederik Grüneberg und Stephan Dreher begrüßt. Stefan Conradt

Nicht nur die Fastnachtsession geht auf die Zielgerade, auch die Wahlkämpfer geben zurzeit tüchtig Gas. Am Donnerstagabend gab es gleich zwei Veranstaltungen mit dem CDU-Spitzenkandidaten für die Landtagswahl am 22. März im Landkreis Birkenfeld.

Das geplante „Bild am Schild“ musste ausfallen – dafür war es viel zu neblig und dunkel in Schauren, wo am Donnerstagabend der CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl am 22. März seine Aufwartung machte: Gordon Schnieder erwies sich bei der einstündigen Diskussionsrunde im Gasthaus Zuck als kompetenter Kenner der Lokalpolitik und beantwortete zahlreiche Fragen der gut ein Dutzend Besucher, darunter auch Drehers Konkurrent um den ...







Artikel teilen

Artikel teilen