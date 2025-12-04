2026 gibt es sechs Tagestouren Das Original: Der Soonwaldbus startet wieder im Mai Kurt Knaudt 04.12.2025, 09:00 Uhr

i Die Initiative Soonwald bietet in Kooperation mit unserer Zeitung von Mai bis Oktober wieder sechs Fahrten mit dem Soonwaldbus, hier an der Kirche in Eckweiler, an. Monika Kirschner-Ludwig

Die Fahrten und das Programm für die Touren des Soonwaldbusses 2026 stehen jetzt fest. Los geht’s am 3. Mai.

Wegen des Vorstandswechsels bei der Initiative Soonwald hat es etwas gedauert, bis alle organisatorischen Fragen für die Fahrten des Soonwaldbusses im nächsten Jahr geklärt waren. Doch jetzt ist es so weit: Ab sofort können bei der Touristinformation in Simmern Plätze für die sechs exklusiven Tagestouren, die Soontage, von Mai bis Oktober an jedem ersten Sonntag des Monats gebucht werden.







