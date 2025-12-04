Das Original: Der Soonwaldbus startet wieder im Mai

Die Fahrten und das Programm für die Touren des Soonwaldbusses 2026 stehen jetzt fest. Los geht’s am 3. Mai.
Lesezeit 2 Minuten
Wegen des Vorstandswechsels bei der Initiative Soonwald hat es etwas gedauert, bis alle organisatorischen Fragen für die Fahrten des Soonwaldbusses im nächsten Jahr geklärt waren. Doch jetzt ist es so weit: Ab sofort können bei der Touristinformation in Simmern Plätze für die sechs exklusiven Tagestouren, die Soontage, von Mai bis Oktober an jedem ersten Sonntag des Monats gebucht werden.