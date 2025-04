Das Treibhaus hat vor rund zwei Wochen unter dem neuen Betreiber Robin Block wieder eröffnet. Die Birkenfelder Traditionskneipe ist nun die Bar und Pizzeria Treibhaus. Bis die Pizzeria im hinteren Teil des Treibhauses eröffnen wird und die Birkenfelder, die laut Block „authentische italienische Pizza“ kosten können, wird es allerdings noch dauern. Ein Datum steht aktuell noch nicht fest. „Es soll nichts übereilt werden, ein Restaurantbetrieb im Treibhaus ist etwas völlig Neues und der Umbau braucht seine Zeit, um am Ende eine gemütliche Pizzeria zu schaffen, in der sich alle Gäste willkommen fühlen“, sagt Block.

Ein Barbereich zwischen modern und urig

Doch der vordere Barbereich, der am 5. April den Betrieb aufnahm, sei in Rekordzeit renoviert worden. „Familie und Freunde haben fleißig mit angepackt, dafür bin ich sehr dankbar, aber ohne die gute Arbeit der beauftragten Firmen, wäre es nicht möglich gewesen“, sagt der neue Treibhaus-Betreiber.

So präsentiert sich der Bar- und Kneipenbereich des neuen Treibhauses, das erst Anfang März dieses Jahres für den Betreiberwechsel und den Umbau schloss, in neuem Gewand. Über der Theke und auf Boards an den Wänden verleihen zahlreiche Pflanzen der Bar eine neue Gemütlichkeit. Neue Lampen, eine neue Wandfarbe und die Glasfront sorgen für Helligkeit und ein freundliches Ambiente. Mit den USB- und USBC-Ladebuchsen, die sich nun zwischen den Tischen finden lassen, ist ein weiteres Stück Moderne ins Treibhaus eingekehrt. Gleichzeitig ist die Urigkeit, die das Treibhaus für viele Gäste ausgemacht hat, unter anderem durch die Sitzmöbel und die dunklen Holzpaneele erhalten geblieben. „Die Renovierung war sehr viel Arbeit, die sich aber absolut gelohnt hat“, sagt Block.

i Robin Block freut sich, dass sein Bar-Konzept bei den Gästen gut ankommt. In nächster Zeit hat er noch einiges mit dem Treibhaus vor. Niels Heudtlaß

Denn bereits am Eröffnungstag hätten die Gäste ihm die Türen eingerannt. „Die Stimmung war super, es wurde bis in die frühen Morgenstunden gefeiert. Ich freue mich sehr, dass das neue Konzept so gut angenommen wird.“ Dabei hätten Block und sein Team viele alte Stammgäste, aber auch zahlreiche neue Gesichter begrüßen dürfen. Das zeige wohl, dass er den Spagat, einerseits das Treibhaus zu modernisieren, andererseits aber auch den Treibhaus-Stil, mit dem Stammgäste sich seit rund 40 Jahren wohlgefühlt hätten, zu erhalten, bewältigt habe.

Auch Events sollen im neuen Birkenfelder Treibhaus stattfinden

Denn nicht nur der Eröffnungstag sorgte für ein volles Treibhaus. Der Gästestrom sei seitdem nicht abgebrochen, berichtet der 32-Jährige. So sei auch am folgenden Wochenende und sogar am Sonntag die Betriebsamkeit nicht zurückgegangen. „Wir haben von den Gästen sehr positives Feedback erhalten, sowohl zur neuen Atmosphäre im Treibhaus als auch zur neuen Musikanlage und der Musikauswahl“, freut sich Block über den Erfolg. Selbst Anfragen für runde Geburtstage trudeln nach den zwei Wochen seit der Neueröffnung bereits bei dem Treibhaus-Wirt ein.

i Bei der Neueröffnung des Treibhauses feierten die Gäste bis in die frühen Morgenstunden. Robin Block

Das heiße allerdings nicht, dass er nun die Hände in den Schoß legen und sich auf dem frischen Erfolg ausruhen wolle. „Mir ist es genauso wichtig, wie den Birkenfeldern, dass das Treibhaus auf lange Zeit attraktiv bleibt“, sagt er. Deswegen wolle er sowohl Einrichtung als auch das Angebot regelmäßig auffrischen. „Natürlich immer im Treibhaus-Stil“, verspricht Block. Er will seinen Beitrag leisten, damit Birkenfeld eine Stadt bleibt, in der es etwas zu erleben gibt.

So plant der 32-Jährige bereits Events, die in Zukunft im Treibhaus stattfinden sollen. Welche genau das sein werden, das will Block allerdings noch nicht verraten. „Wir sind noch in einer frühen Planungsphase und wollen keine Vorfreude auf etwas schüren, das noch nicht in trockenen Tüchern ist“, begründet er die Verschwiegenheit.

Mit seiner Entscheidung, die Birkenfelder Traditionskneipe übernommen zu haben, ist Block, der zuvor hauptberuflich als Bauleiter tätig war, glücklich. „Ich bereue nichts und bin absolut froh, diesen Schritt gemacht zu haben“, sagt der Wirt. „Die Arbeit mit dem Team, ob mit den neuen oder alten Gesichtern, der Kontakt zu den Gästen, das bereitet mir einfach eine Menge Spaß“, fügt Block hinzu. „Ich will auch in Zukunft alles dafür tun, dass es so erfolgreich weitergeht wie bisher.“ Als größte Aufgabe steht ihm die Eröffnung der Pizzeria im hinteren Teil des Treibhauses bevor. „Es wartet noch viel Arbeit auf mich und mein Team, aber ich bin mir sicher, dass wir das genauso erfolgreich bewältigen, wie auch die Eröffnung der Bar.“