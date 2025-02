Fasenacht in Berglangenbach Das Narrenschiff zieht seine Bahnen auf der Bühne 18.02.2025, 15:00 Uhr

Volle vier Stunden Fastnachtsprogramm: Die Narren vom Musikverein Bleib Treu organisierten wieder einmal einen tollen kurzweiligen Fastnachtsabend mit vielen hervorragenden Darbietungen und Höhepunkten.

Proppevoll war die Narrhalla im Bürgersaal an der Markthalle in Berglangenbach. Viel Arbeit hatte der Musikverein Bleib Treu im Vorfeld in die erste von zwei Prunksitzungen gesteckt. Schon seit 41 Jahren organisieren sie die Langebacher Fasenacht.Pünktlich um 20.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen