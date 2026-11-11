Hoppstädten-Weiersbach plant Das nächste Gemeindefest läuft anders als gewohnt Franz Cronenbrock 11.11.2026, 17:00 Uhr

i Keinen Biergarten und kein Bühnenprogramm wird es 2027 an der Kapelle in Hoppstädten geben. Franz Cronenbrock

Das kommende Gemeindefest läuft in Hoppstädten-Weiersbach anders ab als gewohnt. Statt im August ist es im Oktober, und gefeiert wird dann nicht in der Dorfmitte, sondern im Gemeindezentrum.

Zur jüngsten Sitzung des Ausschusses für Kultur, Jugend und Soziales hatte die Verwaltung neben den Ausschussmitgliedern auch die Vereinsvertreter eingeladen, denn es wurde der Veranstaltungskalender für das kommende Jahr erstellt. Neben den gewohnten Veranstaltungen, die teils auch an angestammten Terminen im Jahreskalender stattfinden, gibt es drei Veranstaltungen, die nicht jährlich oder regelmäßig stattfinden.







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