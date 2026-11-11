Das kommende Gemeindefest läuft in Hoppstädten-Weiersbach anders ab als gewohnt. Statt im August ist es im Oktober, und gefeiert wird dann nicht in der Dorfmitte, sondern im Gemeindezentrum.
Lesezeit 2 Minuten
Zur jüngsten Sitzung des Ausschusses für Kultur, Jugend und Soziales hatte die Verwaltung neben den Ausschussmitgliedern auch die Vereinsvertreter eingeladen, denn es wurde der Veranstaltungskalender für das kommende Jahr erstellt.Neben den gewohnten Veranstaltungen, die teils auch an angestammten Terminen im Jahreskalender stattfinden, gibt es drei Veranstaltungen, die nicht jährlich oder regelmäßig stattfinden.