Start in die Theatersaison Das Lachen bleibt oft im Halse stecken Jutta Gerhold 20.10.2025, 13:00 Uhr

i "Rausch der Freiheit": Mit diesem Stück eröffnete die Pfälzer Theatertruppe Chawwerusch im Idar-Obersteiner Stadttheater die diesjährige Herbst/Winter-Saison. Hosser

Geschichtsunterricht live und unterhaltsam - dafür steht die Pfälzer Theatertruppe Chawwerusch, die im Idar-Obersteiner Stadttheater die diesjährige Herbst/Winter-Saison mit einem blutigen Thema eröffnete.

Mit dem Geschichtsunterricht ist das ja so eine Sache. Manche lieben ihn, andere finden ihn trocken und unverständlich. Zumindest einem (kleineren) Teil der etwa 300 Gäste erging es im Stadttheater so, als das renommierte Schauspieler-Kollektiv Chawwerusch aus der Pfalz sein Stück „Rausch der Freiheit“ präsentierte.







