Ein Auto löste den Brand auf einem asphaltierten Feld- und Wirtschaftsweg der Ortsgemeinde Reichenbach aus. Ein technischer Defekt an dem Fahrzeug war wohl die Brandursache. Eine offizielle Rallye-Testfahrt hat es in dem Gebiet jedoch nicht gegeben.
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Der großflächige Wald und Vegetationsbrand zwischen Reichenbach und Kronweiler ist durch ein Auto auf einem asphaltierten Feld- und Wirtschaftsweg der Ortsgemeinde Reichenbach ausgelöst worden. Das teilt der Kreis Birkenfeld auf Anfrage unserer Zeitung mit.