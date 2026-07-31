Großbrand in Reichenbach Das ist über das Auto bekannt, das den Brand auslöste Niels Heudtlaß 31.07.2026, 10:59 Uhr

i Den völlig ausgebrannte Pkw hat die Polizei zur weiteren Ermittlung sichergestellt. Hosser

Ein Auto löste den Brand auf einem asphaltierten Feld- und Wirtschaftsweg der Ortsgemeinde Reichenbach aus. Ein technischer Defekt an dem Fahrzeug war wohl die Brandursache. Eine offizielle Rallye-Testfahrt hat es in dem Gebiet jedoch nicht gegeben.

Der großflächige Wald und Vegetationsbrand zwischen Reichenbach und Kronweiler ist durch ein Auto auf einem asphaltierten Feld- und Wirtschaftsweg der Ortsgemeinde Reichenbach ausgelöst worden. Das teilt der Kreis Birkenfeld auf Anfrage unserer Zeitung mit.







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