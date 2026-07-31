Großbrand in Reichenbach
Das ist über das Auto bekannt, das den Brand auslöste
Den völlig ausgebrannte Pkw hat die Polizei zur weiteren Ermittlung sichergestellt.
Den völlig ausgebrannte Pkw hat die Polizei zur weiteren Ermittlung sichergestellt.
Hosser

Ein Auto löste den Brand auf einem asphaltierten Feld- und Wirtschaftsweg der Ortsgemeinde Reichenbach aus. Ein technischer Defekt an dem Fahrzeug war wohl die Brandursache. Eine offizielle Rallye-Testfahrt hat es in dem Gebiet jedoch nicht gegeben. 

Lesezeit 1 Minute
Der großflächige Wald und Vegetationsbrand zwischen Reichenbach und Kronweiler ist durch ein Auto auf einem asphaltierten Feld- und Wirtschaftsweg der Ortsgemeinde Reichenbach ausgelöst worden. Das teilt der Kreis Birkenfeld auf Anfrage unserer Zeitung mit.
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