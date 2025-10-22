Idar-Oberstein Das „Herz“ von Foto Hosser schlägt nicht mehr Christian Schulz 22.10.2025, 15:50 Uhr

i Gerhard Hosser ist tot Hosser

Gerhard Hosser, Gründer der gleichnamigen Idar-Obersteiner Foto- und Filmagentur, ist am Dienstagmorgen im Alter von 98 Jahren verstorben. Bis vor wenigen Wochen hatte er noch in einer Serie in unserer Zeitung über seine Kindheit berichtet.

Seit mehr als 70 Jahren steht der Name Foto Hosser für höchste Qualität, absolute Zuverlässigkeit und Liebe zum Detail in der Medienlandschaft. Es dürften weit mehr als eine Million Pressefotos sein, die Gerhard Hosser mit seiner Familie alleine für die Nahe-Zeitung im Laufe der Jahre angefertigt hat.







