Kreistag Birkenfeld
Das große Ziel sind stabile Strompreise
Stabile Strompreise sind eines von mehreren Zielen beim Projekt „Interkommunale Zusammenarbeit“, dem jetzt auch der Landkreis B
Stabile Strompreise sind eines von mehreren Zielen beim Projekt „Interkommunale Zusammenarbeit“, dem jetzt auch der Landkreis Birkenfeld beitritt. (Symbolbild)
Hauke-Christian Dittrich/dpa. picture alliance/dpa

Das Projekt „Interkommunale Zusammenarbeit“ nimmt langsam Form an: Nach der VG Birkenfeld, der VG Baumholder und der Stadt Idar-Oberstein stimmte nun auch der Kreistag zu. Nur die VG Herrstein-Rhaunen zögert noch.

Lesezeit 2 Minuten
Bisher sind die Kommunen im Landkreis Birkenfeld auf dem Feld der regionalen Stromversorgung nur Zuschauer. Zukünftig wollen sie selbst mitmischen, um so auch an den damit verbundenen finanziellen Vorteilen teilzuhaben. Der Kreistag segnete in seiner jüngsten Sitzung das Projekt „Interkommunale Zusammenarbeit“ (IKZ) ab, mit dem dieser Prozess forciert werden soll.

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungPolitik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Birkenfeld

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Birkenfeld gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren