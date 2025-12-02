SPD Idar-Oberstein kritisiert Das Gewerbe entlastet – zulasten aller, die wohnen Vera Müller 02.12.2025, 13:00 Uhr

i Die Diskussion geht weiter: Die SPD-Fraktion im Idar-Obersteiner Stadtrat zeigt sich nach wie vor verärgert über die Ablehnung der CDU und AfD in der Abstimmung über differenzierte Grundsteuerhebesätze in den Gremien der Stadt Idar-Oberstein. Marcus Brandt/dpa. picture alliance/dpa

Heftige Kritik übt die Idar-Obersteiner SPD mit Blick auf die Abstimmung der von ihr beantragten differenzierten Grundsteuerhebesätze in den städtischen Gremien. Fraktionschef Moritz Forster ist verärgert.

Die SPD-Fraktion im Idar-Obersteiner Stadtrat zeigt sich nach wie vor verärgert über die Ablehnung der CDU und AfD in der Abstimmung über differenzierte Grundsteuerhebesätze in den städtischen Gremien. Unsere Zeitung berichtete im Rahmen des Artikels zur vergangenen Hauptausschusssitzung und den Haushaltsvorberatungen über den erneuten Antrag der SPD-Fraktion, differenzierte Hebesätze einzuführen.







