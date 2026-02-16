Fastnacht in Bergen 
Das geheime Sex-Leben von Frau Holle
So sieht ein gelungener Mädelsabend in Bergen aus.
So sieht ein gelungener Mädelsabend in Bergen aus.
Laura Flohr

Eine berauschende Jubiläumsfasenacht wurde in Berje gefeiert: Das Gemeindehaus war voll besetzt und wurde erst am frühen Morgen wieder abgesperrt.

33 Jahre Fasenacht in Berje: Das wie immer von Laura Pies und Laura Flohr liebevoll geschmückte Gemeindehaus war voll besetzt. Die Berjer Fasenacht hat sich auch über die Ortsgrenze hinaus einen guten Ruf erarbeitet und das völlig zu Recht.

