Kultdisco macht dicht Das Flash in St. Wendel feiert seine letzte Party 29.01.2025, 06:00 Uhr

i Der Flash-Gründer Cassius Clemens (links) mit Geschäftsführer Tim Sicks Christine Funk

Nach 41 Jahren schließt die St. Wendeler Kultdisco. Mit einer Abschiedsfete am 8. Februar wird das Ende einer Ära besiegelt. Es war keine unternehmerische Entscheidung.

Kaum zu glauben, aber es ist tatsächlich so weit: Die längste Party-Ära in der Region hat ein Ende. Die St. Wendeler Kult-Disco „Flash“ schließt für immer. Mehrere Generationen junger Menschen haben sich in den vergangenen 41 Jahren in der Diskothek kennengelernt, die Nächte um die Ohren geschlagen, dort zur Musik getanzt, gefeiert und Freundschaften geschlossen.

